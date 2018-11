Des séries tirées des anthologies de G.R.R Martin, Wild Cards, sur Hulu

Le service de streaming Hulu, qui a dernièrement impressionné avec sa série La Servante écarlate, coproduira et diffusera plusieurs séries tirées des histoires publiées dans les livres Wild Cards. Martin a lui-même écrit le premier ouvrage, Prologue, en 1986, mais de nombreux auteurs ont participé à la saga : Howard Waldrop, Walter Jon Williams, Stephen Leigh, Victor Milan, John Jos. Miller, Gail Gerstner Miller, Edward Bryant, Leanne C. Harper, Arthur Byron Cover, Chris Claremont, Lewis Shiner, Walton (Bud) Simons, Steve Perrin, Royce Wideman, Pat Cadigan ou encore Sage Walker, entre autres.

Au moins deux séries sont prévues, et les scénaristes commencent déjà à plancher sur les péripéties et l'action. Wild Cards se déroule sur Terre, où, le 15 septembre 1946, un virus d'origine alien se propage dans le ciel de Manhattan pour se répandre à la surface de la planète. 90 % des personnes infectées meurent, 9 % deviennent des « Jokers », horriblement déformés, et 1 % acquièrent des pouvoirs qui dépassent toute imagination : ils sont les « As ».





Après le succès de Game of Thrones sur HBO, dont la dernière saison sera diffusée à partir d'avril 2019, on comprend que les chaines et services de streaming se battent pour pouvoir mettre en avant le nom de George R.R. Martin sur une de leurs productions.

Au moment de l'achat des droits par UCP, le nom de la chaine SyFy semblait attaché au projet : cette dernière a visiblement préféré Nightflyers, une série de science-fiction également adaptée d'un court roman de George R.R. Martin.



via Variety