Des traducteurs du monde entier récompensés par l'English PEN

Fiction, non-fiction, poésie, nouvelles, livres jeunesse... Les PEN Translates Awards ne s'imposent pas de limites, pour mieux couvrir le champ de la littérature mondiale et déceler les traductions vers l'anglais qui méritent d'être plus particulièrement distinguées. Tous les ouvrages lauréats ont donc été publiés au Royaume-Uni, et l'on compte parmi eux quelques auteurs francophones...Les traducteurs et ouvrages lauréats :Three Apples Fell from the Sky de Narine Abgaryan, traduit du russe par Lisa Hayden. Oneworld, mai 2020. Pays d'origine : Arménie.Why I No Longer Write Poems de Diana Anphimiadi, traduit du géorgien par Jean Sprackland et Natalia Bukia-Peters. Poetry Translation Centre, octobre 2020. Pays d'origine : Géorgie.Tazmamart d'Aziz BineBine, traduit du français par Lulu Norman. Haus Publishing, avril 2020. Pays d'origine : Maroc.Catalogue of a Private Life de Najwa Binshatwan, traduit de l'arabe par Sawad Hussein. Dedalus Africa, octobre 2020. Pays d'origine : Libye.Embrace de Najwan Darwish, traduit de l'arabe par Paul Batchelor et Atef Alshaer. Poetry Translation Centre, juin 2020. Pays d'origine : Palestine.Liminal de Laura Fusco, traduit de l'italien par Caroline Maldonado. Smokestack Books, avril 2020. Pays d'origine : Italie.Ankomst de Gøhril Gabrielsen, traduit du norvégien par Deborah Dawkin. Peirene, juin 2020. Pays d'origine : Norvège.The Fire in El Bordo Mine de Yuri Herrera, traduit de l'espagnol par Lisa Dillman. And Other Stories, juillet 2020. Pays d'origine : Mexique.Black Box d'Ito Shiori, traduit du japonais par Allison Markin Powell. Tilted Axis, août 2020. Pays d'origine : Japon.Notes from Childhood de Norah Lange, traduit de l'espagnol par Charlotte Whittle. And Other Stories, février 2021. Pays d'origine : Argentine.War Trilogy d'Agustín Fernández Mallo, traduit de l'espagnol par Thomas Bunstead. Fitzcarraldo, mars 2021. Pays d'origine : EspagnePortrait of My Double : Four Novellas de Georgi Markov, traduit du bulgare par Angela Rodel. Penguin Classics, février 2021. Pays d'origine : Bulgarie.Jefferson de Jean-Claude Mourlevat, traduit du français par Ros Schwartz. Andersen Press, août 2020. Pays d'origine : France.Empty Houses de Brenda Navarro, traduit de l'espagnol par Sophie Hughes. Daunt Books, octobre 2020. Pays d'origine : Mexique.The Bitch de Pilar Quintana, traduit de l'espagnol par Lisa Dillman. World Editions, août 2020. Pays d'origine : Colombie.Tomb of Sand de Geetanjali Shree, traduit de l'hindi par Daisy Rockwell. Tilted Axis, mars 2021. Pays d'origine : Inde.Havana Year Zero de Karla Suárez, traduit de l'espagnol par Christina MacSweeney. Charco Press, juin 2021. Pays d'origine : Cuba.Rolling Fields de David Trueba, traduit de l'espagnol par Rahul Bery. Weidenfeld & Nicolson, juin 2020. Pays d'origine : Espagne.Co-Wives, Co-Widows d'Adrienne Yabouza, traduit du français par Rachael McGill. Dedalus Africa, juin 2020. Pays d'origine : République centrafricaine.Gwangju Diary de Hwang Sok Yong, traduit du coréen par Slin Jung. Verso, mai 2021. Pays d'origine : Corée du Sud.