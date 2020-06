Descender et Ascender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, bientôt une série TV

Les séries de romans graphiques Descender et Ascender, qui réunissent Jeff Lemire et Dustin Nguyen, seront prochainement portées à l’écran. La société canadienne Lark Productions (Fortunate Son), filiale de NBCUniversal International Networks, développe le projet.



D’après les premières informations de Variety , Lark Productions a acquis les droits d’adaptation pour Descender, mais également pour sa suite, Ascender. Pour le moment, on ne sait pas encore si ces romans graphiques feront l’objet d’une seule et même série ou de deux feuilletons distincts.Jeff Lemire (Sweet Tooth, Royal City) et l’artiste Dustin Nguyen (American Vampire Legacy : Le Réveil du Monstre) seront les producteurs exécutifs du cycle aux côtés d’Erin Haskett, présidente de Lark Productions.Jeff Lemire s’est dit très « heureux de travailler avec Lark Productions ». « Ce sera certainement une toute nouvelle aventure de voir nos personnages prendre vie à l’écran et de les partager avec un tout nouveau public », a souligné à son tour Dustin Nguyen.Un enthousiasme partagé du côté d’Erin Haskett : « Descender et Ascender constituent une saga magnifiquement conçue, qui traite des conséquences de la technologie sur la nature et l’humanité, un sujet très pertinent pour la télévision. »