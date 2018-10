Désorientale de Négar Djavadi en lice pour les National Book Awards

Les National Book Awards ont dévoilé les listes de finalistes pour l'édition 2018 des récompenses. Avec une catégorie supplémentaire, inaugurée cette année : les traductions. La France y est représentée avec la traduction du livre de Négar Djavadi, Désorientale, signée par Tina Kover pour Europa Editions.

Négar Djavadi (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Fiction

Non-fiction

Poésie

Traduction

Littérature jeunesse

Désorientale a été publié en France par les éditions Liana Levi en août 2016, et avait obtenu le Prix du Style la même année, ainsi que le Prix Emmanuel-Roblès, le Prix Première ou encore le Prix littéraire de la Porte Dorée. Le nouveau prix consacré à la traduction des National Book Awards est attribué conjointement aux auteurs et aux traducteurs pour des titres publiés aux États-Unis.Voici l'intégralité des sélections des National Books Awards 2018 :Jamel Brinkley, A Lucky ManLauren Groff, FloridaBrandon Hobson, Where the Dead Sit TalkingRebecca Makkai, The Great BelieversSigrid Nunez, The FriendColin G. Calloway, The Indian World of George Washington: The First President, the First Americans, and the Birth of the NationVictoria Johnson, American Eden: David Hosack, Botany, and Medicine in the Garden of the Early RepublicSarah Smarsh, Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on EarthJeffrey C. Stewart, The New Negro: The Life of Alain LockeAdam Winkler, We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil RightsRae Armantrout, WobbleTerrance Hayes, American Sonnets for My Past and Future AssassinDiana Khoi Nguyen, Ghost OfJustin Phillip Reed, IndecencyJenny Xie, Eye LevelNégar Djavadi, Disoriental. Traduction de Tina KoverHanne Ørstavik, Love. Traduction de Martin AitkenDomenico Starnone, Trick. Traduction de Jhumpa LahiriYoko Tawada, The Emissary. Traduction de Margaret MitsutaniOlga Tokarczuk, Flights. Traduction de Jennifer CroftElizabeth Acevedo, The Poet XM. T. Anderson and Eugene Yelchin, The Assassination of Brangwain SpurgeLeslie Connor, The Truth as Told by Mason ButtleChristopher Paul Curtis, The Journey of Little CharlieJarrett J. Krosoczka, Hey, KiddoLes lauréats dans les différentes catégories seront annoncés le 14 novembre prochain.