Deux anniversaires et une cagnotte, Saint-Maur en Poche arrive

La 10e édition du festival Saint-Maur en Poche se profile à l’horizon. Et cette année, c’est un double anniversaire qu’il faudra célébrer, les 30 bougies de la librairie la Griffe Noire s’ajouteront à celle du festival. Événement du public et des auteurs, le salon international du livre au format de poche réserve encore bien des surprises.

Et puisque tout le monde veut devenir un cat (bon, sauf peut-être Gérard Collard...), le festival sort les griffes et fait appel à son public. Le 1er mai, les deux fondateurs et toute l’équipe du festival ont lancé une cagnotte leetchi afin de récolter des fonds pour organiser de belles surprises et des festivités à la hauteur des deux anniversaires.

Cette campagne de soutien permettra de pallier les frais d’organisations qui grandissent en même temps que les ambitions et le nombre de visiteurs. Alors pour que le festival reste celui du public, il fait appel à ceux qui le font vivre. Il reste 48 jours pour y participer.

Mais Jean-Edgar Casel et Gérard Collard ont déjà vu les choses en grand. Les 23 et 24 juin, ce sont pas moins de 250 auteurs français et internationaux qui sont déjà attendus sur la place des Marronniers de Saint-Maur.



En partenariat avec la librairie la Griffe Noire, le festival gratuit annonce de nombreuses rencontres, de beaux plateaux littéraires, des animations tout au long des deux jours et une ambiance propre à Saint-Maur en Poche. Pour suivre la programmation encore en construction, direction la page Facebook ou le site de l’événement.