Deux auteurs parmi les six finalistes du Prix Double Dôme

Nouveau prix artistique et culturel, le Prix Double Dôme sera décerné pour la première fois le 10 octobre prochain. Maxime et Édouard Bras, propriétaires du restaurant parisien Le Dôme, ont voulu créer, avec le concours de Charlotte Dumas Vorzet du Bureau 2C+, le Prix Double Dôme, qui prend en compte différentes catégories artistiques : musique, littérature et arts visuels. Deux auteurs sont encore présents dans la seconde liste des sélectionnés.

Le 11 septembre 2018, le jury du prix s’est réuni pour sélectionner la seconde et dernière liste des finalistes d’où sortiront le 10 octobre deux personnalités artistiques en pleine ascension, féminine et masculine, futurs lauréats du prix Double Dôme.

La liste est la suivante :

Katrien de Blauwer, plasticienne et photographe, série « Scènes »

Amélie Cordonnier, auteure de Trancher, 1er roman chez Flammarion

Clara Luciani, chanteuse, pour son album Sainte Victoire

Vincent Almendros, auteur de Faire mouche aux éditions de Minuit

Pierre Faure, photographe, série « France Périphérique »

HER (Victor Solf) chanteur, pour son album HER

Le jury du Prix Double Dôme rassemble, côté femmes, Éliette Abécassis (romancière et scénariste), Aure Atika (actrice et réalisatrice), Marie Labory (présentatrice du JT d’Arte), Rebecca Manzoni (chroniqueuse Musique à France Inter), Sandrine Taddéï (programmatrice culture radio et TV), Natacha Wolinski (critique d’art).

Et, côté hommes, Édouard Bras (copropriétaire du Dôme), Olivier Chaudenson (directeur de la Maison de la Poésie – Scène littéraire), Fabrice Gaignault (rédacteur en chef Culture et Célébrités à Marie Claire), Olivier Nuc (chef du service Musique au Figaro), Xavier de Moulins (présentateur du JT de 19H45 de M6, du 66 Minutes de M6 et écrivain) et Jean — Pierre Vigato (grand chef français étoilé et amateur d’art).