Deux chefs récompensés par les Prix Champagne Collet

(crédits photo : Thirty Dirty Fingers)

Une fabrication chic et élégante: un bijou dans son écrin. Un classement par sensation pour une cuisine de sentiment : vivacité, volupté, tendresse, clarté, antonymie, sensualité. Plus de 80 recettes de haut vol, de l'entrée au dessert. Des gestes signature maîtrisés. Entre tradition française et créativité, la cuisine du Chef Jérôme Banctel s'appuie sur des produits d'exception où la technique est mise au service de la simplicité et de l'authenticité.

Yann Couvreur, étoile montante de la pâtisserie parisienne, a été formé au Trianon Palace, au Carré des Feuillants et au park Hyatt. Ex-chef pâtissier des hôtels de luxe Eden Rock Saint-Barthélémy, du Burgundy puis du Prince de Galles, il a ouvert à Paris deux pâtisseries, l'une près du canal Saint-Martin, l'autre dans le Marais ; en 2018 il investit les Galeries Lafayette. Pour ce deuxième ouvrage, Yann Couvreur se concentre sur ses recettes-signature de desserts à l'assiette, pour lesquels il s'est fait remarquer. Il invite aussi treize pâtissiers amis à livrer leur propre version du dessert à l'assiette. Ce second livre, moderne et élégant regroupe 48 recettes de desserts à l'assiette en 3 parties : Fraîcheur et acidité, Rondeur et gourmandise et les Recettes des chefs invités.

Chaque Chef a tour à tour présenté son ouvrage devant les 7 membres du jury, lors d’un dîner accords mets-champagnes à l’Espace Gaggenau (Paris 8e). Après une délibération, c’est Jérôme Banctel, Chef du Gabriel à La Réserve (Paris) qui remporte cette 7e édition, avec son livre Jérôme Banctel – La Réserve Paris, aux éditions Flammarion.Le résumé de l'éditeur pour Jérôme Banctel – La Réserve Paris :Pour la première année, 5 Chefs concouraient à ce Prix qui valorise la pâtisserie et tout comme pour le Prix du livre de chef, l’acte de création, le partage d’une passion, la transmission de l’héritage pâtissier et les valeurs de sincérité et d’humilité. Chaque livre en lice a été jugé aussi bien sur son contenu rédactionnel, que sur la qualité des illustrations, l’originalité des thèmes abordés, l’excellence de son graphisme ou sa qualité de fabrication.Pour cette première édition, c’est Yann Couvreur, Chef Pâtissier à la tête de 3 boutiques parisiennes éponymes qui remporte le prix, avec son livre Éphémère, aux éditions Solar.Le résumé de l'éditeur pour Éphémère :