Deux festivals littéraires récompensés par la Fondation Princesse des Asturies 

Créée en 1980, la fondation Pricesse des Asturies (autrefois, fondation Prince des Asturies) a pour but de promouvoir des initiatives internationales dans différents domaines scientifiques, culturels et humains.À cette fin a été créé un prix destiné à récompenser le travail au niveau international, et ce, dans huit catégories : Arts, Sports, Sciences sociales, Communication et Humanités, Concorde, Coopération internationale, Recherche scientifique et technique et Lettres.Pour son édition 2020, la fondation espagnole a choisi de distinguer deux festivals littéraires dans la catégorie Communication et Humanités. Il s’agit du Salon international du livre de Guadalajara (Mexique) et du Festival Hay de littérature et des arts.« Organisé par l’université de la ville mexicaine, le Salon international du livre de Guadalajara est devenu un phénomène littéraire universel. Avec un énorme impact populaire et un taux de participation important, il constitue un évènement majeur pour la promotion de la langue espagnole », ont tenu à souligner les membres du jury dans leur communiqué.Et d’ajouter pour le Hay Festival : « Lancé en 1988 dans le petit village Hay-on-Wye au Pays de Galles, le Hay Festival a réuni lecteurs et écrivains à travers ses différentes éditions, qui se sont d’ailleurs répandues en Amérique, en Europe et au Proche-Orient depuis 2006. »« Les deux évènements rassemblent les publics les plus variés autour de la littérature et rassemblent chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans le but de promouvoir la lecture. La foire de Guadalajara et le Hay Festival contribuent en outre de manière décisive au renforcement des industries culturelles et à leur pérennité. »Pour rappel, l’année dernière, le prix avait été remis au Musée du Prado (Madrid, Espagne). Parmi les autres lauréats annoncés pour cette édition 2020 figurent Ennio Morricone et John Williams dans la catégorie Arts ainsi que les Travailleurs sanitaires en première ligne contre la Covid-19 dans la catégorie Concorde.Les lauréats des autres catégories devraient être annoncés d’ici la fin du mois de juin. Celui pour la catégorie Littérature devrait être révélé le 18 juin prochain. L’année dernière, c’est l’écrivaine américaine Siri Hustvedt qui avait été saluée.