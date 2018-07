Deux films X-Men, Dark Phoenix et The New Mutants, prévus en 2019

Sophie Turner en Dark Phoenix



Malgré les craintes des fans, qui s'imaginaient déjà que Marvel allait annuler les projets de 20th Century Fox pour les remplacer par les siens, ce sont bien deux films X-Men qui devraient être diffusés en salles en 2019. Le premier, X-Men : Dark Phoenix, sera une suite de X-Men Apocalypse de Bryan Singer, sorti en 2016.

Les événements de Dark Phoenix se dérouleront 10 années après ceux du dernier film : au cours d'une mission spatiale, Jean Grey, touchée par une éruption solaire, se métamorphosera, révélant une entité extrêmement puissante... L'histoire de Dark Phoenix s'inspire directement de la saga signée par Chris Claremont, Dave Cockrum et John Byrne en 1980.

Sophie Turner, qui interprète Jean Grey, a confirmé que de nouvelles scènes seraient tournées pour le film dès le mois d'août prochain, une fois ses obligations pour la série Game of Thrones honorées. Le film Dark Phoenix est toujours prévu pour le 14 février 2019.

Le spin-off de l'univers X-Men, The New Mutants, sortira, lui, le 2 août 2019, si tout va bien. Ce film assez particulier suivra 5 « nouveaux mutants », de jeunes adultes qui découvrent leurs pouvoirs après avoir été maintenus en captivité.



Présenté comme un film d'horreur, sans super-vilains, le long-métrage verra les 5 jeunes mutants affronter une force surnaturelle... Le film devait au départ sortir en avril 2018, mais aurait vu certaines de ses scènes modifiées pour plus de sueurs froides...

Si ces films sont bel et bien confirmés, difficile de prédire ce que Disney et Marvel feront ensuite de la franchise X-Men et de ses dérivés...







