Deux journées pour célébrer Virginia Woolf

Romans, nouvelles, essais, journal, ses écrits d’une étonnante modernité, dans la forme comme dans le fond, représentent une véritable révolution.Personnalité hypersensible, passionnément attachée à la liberté, elle défendra la place des femmes dans les arts et dans l’existence en général, les encourageant à s’émanciper du joug du patriarcat et de la misogynie pour inventer leur propre destin. Ses livres traversent le temps et continuent d’inspirer la création contemporaine.Plusieurs temps et événements sont proposés :- Une expo de peintures de Laurence Buaillon en écho à la vie et à l’œuvre de Virginia Woolf, figure essentielle qui guide la réflexion et le travail de l’artiste. Exposition ouverte de 11 heures à 19h30, samedi et dimanche.- Une rencontre avec Emmanuelle Favier , auteure de Virginia (Albin Michel) , qui retrace les 20 premières années de l’écrivaine, l’enfance et l’adolescence, fondatrices, et l’émancipation jusqu’aux premiers pas en écriture.- Des lectures publiques : lecture de Virginia par Constance Vidor suivie d’une discussion/débat avec Emmanuelle Favier et Laurence Buaillon ( Vendredi 28 Août, 19 heures ), lecture de La Mort de la phalène / La Marque sur le mur ( Samedi 29 août, 18 heures ), lecture de Orlando, en français et en anglais ( dimanche 30 août, 17h)- La projection de Vita & Virginia de Chanya Button (2019), en présence de Laurence Chamagne et Emmanuelle Favier. La rencontre entre Vita Sackwille-West, auteure de livres à succès, et Virginia Woolf qui s’inspirera de cette relation pour écrire Orlando, l’un de ses chefs d’œuvre ( Samedi 28 aout, 20h30, cinéma l’Uxello, Vayrac)Vernissage le Vendredi 28 août à partir de 18h. Les lectures se feront autour d’un verre amical. Toutes les mesures sanitaires seront bien évidemment respectées.Un événement organisé par l’association DDL/Désir de livres.Renseignements : desirdelivreslot@gmail.com - 06 15 78 42 96photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0