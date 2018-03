Deux livres distingués par le Prix du meilleur livre de géopolitique

Le 10e Festival de géopolitique de Grenoble, du 14 au 17 mars 2018, remettra deux Prix du meilleur livre de géopolitique. Le Prix du meilleur livre de géopolitique 2018 Axyntis/Conflits revient à Juliette Morillot et Dorian Malovic pour La Corée du Nord en 100 questions (Tallandier), tandis que le Prix du meilleur livre Géopolitique et entreprises Axyntis/Conflits 2018 est attribué à Mathieu Duchâtel pour Géopolitique de la Chine (Puf/Que sais-je ?).

Sensible au développement de la production éditoriale autour de la relation entre monde de l’entreprise et géopolitique à l’heure de la mondialisation, le jury a créé l’an dernier ce nouveau Prix, soutenu également cette année par EDF.Les prix, dotés chacun de 1500 €, seront remis le vendredi 16 mars, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Grenoble Ecole de Management, dans le cadre du 10e Festival de géopolitique de Grenoble qui a cette année pour thème « Un 21e siècle américain ? ».Fondés respectivement, en 2009, à l’occasion de la première édition du Festival de géopolitique de Grenoble, et en 2017, le Prix du meilleur livre de géopolitique et le Prix du meilleur livre Géopolitique et entreprises récompensent des ouvrages qui offrent une vision large des problèmes géopolitiques en insistant sur les risques qu’ils présentent et les opportunités qu’ils offrent.Ils sont décernés chaque année à l’occasion du Festival de géopolitique de Grenoble, organisé par Grenoble Ecole de Management, par un jury composé de professionnels et d’enseignants en géopolitique dans différentes filières : classes préparatoires, université, IEP, écoles.Les neuf ouvrages nominés pour cette édition 2018 étaient :Aurélie Bros et Thierry Bros, Géopolitique du gaz russe (L’Inventaire)Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie (Le Cerf)Mathieu Duchâtel, Géopolitique de la Chine (Puf /Que sais-je ?)Lauric Henneton, La fin du rêve américain ? (Odile Jacob)Jean-Vincent Holeindre, La Ruse et la force (Perrin)François Lévêque, Les Habits neufs de la concurrence (Odile Jacob)Juliette Morillot et Dorian Malovic, La Corée du nord en 100 questions (Tallandier)Georges Prevelkis, Qui sont les Grecs ? (CNRS Editions)Jean-Michel Valantin, Géopolitique d’une planète déréglée (Le Seuil)Le jury 2018 est composé des membres suivants :• Pierre Calzat, directeur des relations institutionnelles EDF• Elizabeth Crémieu, professeur de géographie• Pascal Gauchon, directeur de la revue Conflits et professeur de géopolitique• Jean-Marc Huissoud, professeur de géopolitique à Grenoble Ecole de Management, Directeur du Festival de géopolitique de Grenoble• Frédéric Munier, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS au lycée Saint-Louis (Paris)• Henri Proglio, ex-PDG d’EDF et de Veolia Environnement• David Simonnet, président du groupe Axyntis• Cédric Tellenne, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS au lycée Stanislas (Paris)• Patrice Touchard, professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS à Prépasup (Paris)Juliette Morillot, Dorian Malovic - La Corée du Nord en 100 questions - Tallandier - 9791021031449 - 10 €Mathieu Duchâtel - Géopolitique de la Chine - Puf/Que sais-je? - 9782130750161