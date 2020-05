Deux pièces jeunesse retenues par les Écrivains Associés du Théâtre

Les organisateurs tiennent également à saluer l’ensemble des autrices et auteurs ayant travaillé au sein de ces comités pour repérer et révéler l’excellence et la diversité des écritures théâtrales francophones contemporaines.Les pièces lauréates :Sarah Carré — Pingouin (discours amoureux)Ariane Louis —Le pays des glacesLes textes suivants ont également retenu l’attention des membres du Comité Jeunesse par leurs remarquables qualités :Veronica Boutinova — Sous la lune à la fraiseIsabelle Charaudeau — Les mauvaises grainesCéline Chollet —Quand t’as un mental de castor, tu construis quand même des barragesJoseph Danan — Sans ma fillePhilippe Gauthier, président du Comité de lecture jeunesse des E.A.T.Éric Verdin, en charge des deux comités de lecture des E.A.T.Les lecteurs : Stéphane Bientz, Antonio Carmona, Philippe Gauthier, Thomas Gornet, Sylvia Lulin, Georges Milcent, Sébastien Miro, Sonia Pavlik, Pauline Rémond, Jean-Pierre Thiercelin.