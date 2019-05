Deux Prix du Livre Environnement décernés en mai

Prix du livre « Lire pour demain »

Prix Collégien de la Métropole de Lyon

Le papa de Titeuf a séduit les lycéens et lycéennes avec son message écologique dans The End. Cette 8ème édition du prix « Lire pour demain » est portée par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.En tout, 51 classes des académies de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble ont découvert tout au long de l’année les 6 ouvrages sélectionnés pour finalement choisir leur coup de coeur. Les 6 ouvrages ont permis à 1200 élèves d’alimenter leurs réflexion sur des thématiques environnementales d’actualité : déforestation, condition animale, extinction des espèces ou encore surconsommation...Zep se verra remettre le prix le 7 mai prochain à la Maison des Jeunes et de la Culture deVilleurbanne (69). Les classes venues des 4 coins de la région présenteront également leurs travaux en rapport avec les livres étudiés.Voici la liste des autres oeuvres sélectionnées :Titan noir, Florence Aubry – éditions du RouergueAkkinen Zone toxique, Iwan Lépingle – SarbacaneDevenir Consom’acteur : l’huile de palme, Emmanuelle Grundman – Actes Sude | KaizenDéchets, une mine d’or, Marie-Ange Le Rochais – éditions des ronds dans l’OOn a 20 ans pour changer le monde, Maxime de Rostolan - Larousse300 élèves de 11 collèges de Lyon, Bron, Corbas, PierreBénite, Villeurbanne, Caluire, Feyzin et Fontaines-sur-Saône ont participé à cette 3ème édition du Prix collégien du Livre Environnement. ​​​​​​​Ce projet est porté par la Maison de l’Environnement avec le soutien de la Métropole de Lyon dans le cadre de son Plan d’éducation au développement durable.Pour comprendre, réagir aux grandes questions environnementales et développer l’éco-citoyenneté, chaque collège a choisi 4 ouvrages dans la liste des 8 sélectionnés de cette édition suivante :La ville quoi de neuf ?, Didier Cornille – éditions HéliumC’est quoi l’écologie ?, Jacques Azam – éditions MilanDemain entre tes mains, Cyril Dion et Pierre Rabhi – Actes Sud JuniorsTitan noir, Florence Aubry – éditions du RouergueAu secours ! Mes parents sont bio, zen et sans gluten, Nathalie Lombard – Le Verger des HespéridesPlastique Apocalypse, Arthur Ténor – Le MuscadierLa longue marche des éléphants, Troubs et Nicolas Dumontheuil – FuturopolisMon voisin Raymond, Troubs - FuturopolisLes classes de collège sont également invitées à présenter leurs travaux à la MJC de Villeurbanne le mardi 14 mai en présence de Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon, Éric Desbos, Conseiller délégué à l’Education, Collèges et Actions éducative, et Denis Eyraud, président de la Maison de l’Environnement.Tout au long de l’année, les élèves ont lu et travaillé les ouvrages choisis. Ils ont ainsi pu aborder des thèmes comme la protection de la biodiversité, la ville durable, la pollution plastique, la maltraitance animale ou encore les éco-comportements.