Deuxième salve de sélections pour les Prix Libr'à Nous

Les catégories sont connues – roman ado, littérature francophone et étrangère, mais également jeunesse, bande dessinée et polar, ainsi qu’imaginaire. Le prix Libr’à nous vient de dévoiler sa deuxième sélection, poursuivant sur la lancée de sa 4e édition.

Pour mémoire, le Prix Libr'à Nous est un mouvement spontané et libre de libraires voulant mettre en avant dans différentes catégories leurs coups de cœur. C’est un prix où tous les libraires francophones du monde entier en poste (ayant exercé au moins 4 mois durant l’année civile) en librairies indépendantes, grandes surfaces, chaînes peuvent voter à tous les tours via le groupe internet.- L'été circulaire de Marion Brunet - Éditions Albin Michel- Là où les chiens aboient par la queue d'Estelle-Sarah Bulle - Éditions Liana Levi de Pauline Delabroy-Allard Ça raconte Sarah - Les Éditions de Minuit La vraie vie d’Adeline Dieudonné - Éditions Les Arènes Héléna de Jérémy Fel - Éditions Rivages- Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin - Éditions de l'Observatoire Une longue impatience de Gaëlle Josse - Éditions Noir sur Blanc Notabilia- Le lambeau de Philippe Lançon – Gallimard- Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu - Actes Sud- Taqawan d’ Eric Plamondon - Quidam Editeur- Miss Sarajevo d’Ingrid Thobois – Éditions Buchet/Chastel- La vie parfaite de Silvia Avallone, traduit de l’italien par Françoise Brun - Éditions Liana Levi- Dans les angles morts de Elizabeth Brundage, traduit de l’anglais par Cécile Arnaud - Éditions La Table Ronde Quai Voltaire- Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, traduit de l’anglais par Juliane Nivelt - Éditions Gallmeister- Manuel de survie à l'usage des jeunes filles de Mick Kitson, traduit de l’anglais par Céline Schwaller-Naizot - Editions Métailié- Homo Sapienne de Niviaq Korneliussen, traduit du danois par Inès Jorgensen - La Peuplade- Mille petits riens de Jodi Picoult, traduit de l’anglais par Marie Chabin - Actes Sud- Idaho de Emily Ruskovich, traduit de l’anglais par Simon Baril - Éditions Gallmeister- La somme de nos folies de Shih-Li Kow, traduit de l’anglais par Frédéric Grellier- Zulma Éditions- My absolute darling de Gabriel Tallent, traduit de l’anglais par Laura Derajinski - Éditions Gallmeister- Ecoute la ville tomber de Kate Tempest, traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik - Éditions Rivages- Une vie comme les autres de Hanya Yanagihara, traduit de l’anglais par Emmanuelle Ertel - Éditions Buchet/Chastel- La femme à part de Vivian Gornick, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux - Éditions Rivages- Brexit Romance de Clémentine Beauvais - Éditions Sarbacane- Dancers de Jean-philippe Blondel - ACTES SUD junior- L'anti-magicien T.1 de Sebastien de Castell - Fantasy Author, traduit par Laetitia Devaux Laetitia Devaux - Gallimard Jeunesse Cœur battant de Axl Cendres - Éditions Sarbacane- Le mur des apparences de Gwladys Constant - Éditions du Rouergue Jeunesse- Le renard et la couronne de Yann Fastier - Talents Hauts Éditions- Nos vies en mille morceaux de Hayley Long, traduit par Laetitia Devaux - Gallimard Jeunesse- Le célèbre catalogue Walker & Dawn de Davide Morosinotto, traduit par Marc Lesage - l'école des loisirs- Jefferson de Jean-Claude Mourlevat - Gallimard Jeunesse- Nous les filles de nulle part d’Amy Reed, traduit par Valérie Le Plouhinec - Albin Michel Jeunesse The Hate U Give de Angie Thomas , traduit de l’anglais par Nathalie Bru - Éditions Nathan- Les quatre gars de Claire Renaud - Éditions Sarbacane- Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud – Hélium- Maman de Hélène Delforge et Quentin Gréban - Mijade Editions Princesse Kevin de Michaël Escoffier et Roland Garrigue - Glénat Jeunesse - P'tit Glénat- Nous sommes là d’ Oliver Jeffers – Kaléidoscope- A travers de Tom Haugomat - Thierry Magnier Éditions- Duel au soleil de Manuel Marsol - L'Agrume Éditions- Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret - Editions Les Fourmis Rouges- Le fabuleux voyage du Bateau-Cerf de Dashka Slater et The Fan Brothers - Little Urban- Le secret du rocher noir de Joe Todd-Stanton - l'école des loisirs- J’en rêvais depuis longtemps d' Olivier Tallec - ACTES SUD junior- Les petite distances de Camille Benyamina et Vero Cazot BD - Casterman BD- Ailefroide ; altitude 3954 d'Olivier Bocquet et Jean-marc Rochette – Casterman BD- Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro Fabrice Caro – Éditions Glénat BD Moi ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris , traduit de l’anglais par Jean-Charles Khalifa – Monsieur Toussaint Louverture- Bergères guerrières t2 de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais - Éditions Glénat BD- L’homme gribouillé de Serge Lehman et Frederik Peeters – Éditions Delcourt- Serena d'Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg – Éditions Sarbacane- L’âge d’or T1 de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil – Éditions Dupuis Il faut flinguer Ramirez, acte 1 de Nicolas Petrimaux - Éditions Glénat BD The end de Zep – Rue de Sèvres- La ferme aux poupées de Wojciecg Chmielarz, traduit du polonais par Eric Veaux - Agullo Editions- Juste après la vague de Sandrine Collette - Éditions Denoël (Sueurs Froides)- Sans lendemain de Jake Hinkson, traduit de l'anglais par Sophie Aslanides - Éditions Gallmeister- Salut à toi Ô mon frère de Marin Ledun - Gallimard (Série Noire)- Ecorces vives d’Alexandre Lenot - Actes Sud (Actes noirs / Actes Sud)- Janvier Noir d’Alan Parks, traduit de l'anglais par Olivier Deparis - Éditions Rivages (Rivages Noir)- La guerre est une ruse de Frédéric Paulin - Agullo Editions- Mamie Luger de Benoît Philippon - Equinox- Les ombres de Montelupo de Valerio Varesi, traduit de l'italien par Sarah Amrani - Agullo Editions- Evasion de Benjamin Whitmer, traduit de l'anglais par Jacques Mailhos – Gallmeister- American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, traduit de l’anglais par Laurent Philibert-Caillat - Albin Michel Imaginaire- Olangar : bans et barricades de Clément Bouhélier - éditions CRITIC- Shahra de Charlotte Bousquet, Les éditions Mnémos- Le bâtard de Kosigan / Le testament d’Involution de Fabien Cerutti - Les éditions Mnémos- L’enfant de poussière de Patrick K. Dewdney - Au diable vauvert- Ann Radcliffe contre les vampires de Paul Féval - Les Moutons Électriques- Le sang des quatre de Christopher Golden et Tim Lebbon, traduit de l’anglais par Louise Malagoli - Bragelonne- Le chant du coucou de Frances Hardinge, traduit de l’anglais par Philippe Couton - Éditions L'Atalante- Un monde après l’autre de Jodi Taylor, traduit de l’anglais par Cindy Colin Kapen - Éditions Hervé Chopin- Nous sommes légion de Dennis E. Taylor traduit de l’anglais par Sébastien Baert - Bragelonne- Amatka de Karin Tidbeck , traduit de l’anglais et du suédois par Luvan - Éditions La Volte