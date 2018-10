Deuxième sélection du Goncourt 2018 : la liste se réduit

L’Académie Goncourt vient de rendre officielle sa seconde sélection. Le champ des espoirs se restreint terriblement, voire s’évanouit pour certains. Bernard Pivot et ses complices ont frappé, fort...

Ce sont 8 titres encore en lice qui ont été retenus par les jurés du prix Goncourt, sélection annoncée après le premier dévoilement dans le cadre du Festival Livre sur la Place qui se tenait à Nancy. Quelques étranges disparitions, de toute évidence, et quelques autres sur lesquels on n'aurait pas parié...Deux premiers romans se retrouvent encore dans cette liste raccourcie. Ce qui va rendre les semaines de suspens plus intéressante encore, parce qu'à cette heure, les chouchoux sont déjà connus.Et comme toujours, vous pouvez retrouver les chroniques des ouvrages.



- Pauline Delabroy-Allard - Ça raconte Sarah - Minuit (Premier roman)

- David Diop - Frère d'âme - Seuil (Premier roman)

- Paul Greveillac - Maîtres et esclaves - Gallimard

- Nicolas Mathieu - Leurs enfants après eux - Actes Sud

- Tobie Nathan - L'évangile selon Youri - Stock

- Daniel Picouly - Quatre-vingt-dix secondes - Albin Michel

- Thomas Reverdy - L’hiver du mécontentement - Flammarion

- François Vallejo - Hôtel Waldheim - Viviane Hamy







