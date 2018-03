Deuxième sélection du Prix de la Closerie des Lilas 2018

Le deuxième tour des sélections du prix de la Closerie des Lilas vient de s’achever avec quatre romans sélectionnés. L’annonce de la lauréate et la remise du Prix auront lieu lors de la soirée du mercredi 11 avril à la Closerie des Lilas.









Le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité.



Par souci d’indépendance et d’ouverture, la volonté des fondatrices a été d’instituer un jury invité différent chaque année, qui rassemble des femmes du monde des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique.

L’Académie Lilas qui réunit les jurys des années précédentes remettra son prix à la personnalité féminine de l’année.

Les quatre ouvrages encore en lice sont les suivants :

Odile d’Oultremont, Les Déraisons, L’Observatoire

Anne Dufourmantelle, Souviens-toi de ton avenir, Albin Michel

Gaëlle Josse, Une longue impatience, Notabilia

Isabelle Sivan, Dankala, Serge Safran

Mesdames, courage...