Deuxième sélection du Prix Eugène Dabit du roman populiste

Les titres de cette deuxième sélection, qui ne sont pas seulement des titres de la dernière rentrée littéraire, sont les suivants :Justine Bo, Onanisme, Grasset.Marin Fouqué, 77, Actes Sud.Philippe Joanny, Comment tout a commencé, Grasset.Hervé Le Corre, Dans l’ombre du brasier, Payot & Rivages.Joseph Ponthus, A la ligne, feuillets d’usine, La table ronde.Abdellah Taïa, La vie lente, Seuil.On retiendra la grande diversité des choix littéraires du jury : auteurs jeunes ou confirmés, approches originales des univers populaires, intimes, épiques, réalistes, poétiques, urbaines ou périurbaines dans des époques et des contextes variés. Mais toujours les charmes, l’inventivité et la puissance du style, du peuple, du peuple plus le style, selon les vœux des fondateurs du prix.La date de la remise de la récompense à l’Hôtel du Nord est fixée au 13 décembre, à 18 heures. Après Douglas Kennedy, Grand Corps Malade et Josiane Balasko, cette cérémonie publique est parrainée cette année par Patrick Poivre d’Arvor.Une dotation de 2000 € accompagne le prix.Dossier : Tous les prix littéraires de la rentrée 2019