Deuxième sélection pour le Prix Alexandre-Vialatte 2019

Le jury du Prix Vialatte 2019, réuni le mercredi 6 mars, a sélectionné 3 ouvrages parmi les 6 retenus en février dernier :Gérard Besnier, La boîte à outils (Éditions François Bourin)Pierre Jourde, Le voyage du canapé-lit (Gallimard)Stéphane Malandrin, Le Mangeur de livres (Éditions du Seuil)Le lauréat recevra une dotation de 6105 € qui correspond à la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur du Fleuve Congo (symboles du parcours d’Alexandre Vialatte) ainsi qu’un plan de promotion dans les titres du groupe.Le jury du Prix Alexandre-Vialatte, pour cette neuvième édition, rassemble Jean Brousse, ingénieur et économiste, éditeur (membre permanent); Myriam Entraygues, chargée de mission à la Foire du livre de Brive; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires; Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe livres à l’Express; Claude Serillon, journaliste, écrivain; Joseph Vebret, directeur éditorial du Salon Littéraire, et Pierre Vialatte, fils d’Alexandre Vialatte (membre permanent).La remise du prix s’effectuera le jeudi 4 avril 2019 dans les locaux de la Fondation Varenne, situés dans le 6e arrondissement de Paris.Le lauréat sera accueilli à l’Hôtel Littéraire Alexandre-Vialatte de Clermont-Ferrand pour une séance de dédicaces le vendredi 5 avril 2019 après-midi.En 2018, le Prix Alexandre-Vialatte avait été décerné à Jean Rolin pour son livre Le Traquet kurde (P.O.L)