Deuxième sélection pour le prix littéraire François Sommer 2018

Décerné lors du Salon « Lire la nature », le prix littéraire François Sommer récompense chaque année une œuvre — roman ou essai — qui explore les rapports de l’homme à la nature. François Sommer (1904-1973) lui-même avait longuement pensé cette relation, ce qui l'avait mené à œuvrer pour une réglementation de la chasse. Le jury du prix littéraire présente sa deuxième sélection, en attendant la remise du prix le 20 janvier prochain.

Le jury du Prix littéraire François Sommer 2018, dont le Président d’honneur est Jean-Christophe Rufin, a dévoilé sa deuxième sélection : 9 ouvrages explorant le rapport de l’homme à la nature. Doté de 15.000 €, le Prix littéraire François Sommer a été créé en 1980 par Jacqueline Sommer en mémoire de son mari, fervent défenseur des espèces et des espaces sauvages.

Romans et récits :

Paolo Cognetti, Les huit montagnes, traduction d'Anita Rochedy (Stock)

Charles Foster, Dans la peau d’une bête, traduction de Thierry Pielat (JC Lattès)

Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne (Gallimard)

Jean Hegland, Dans la forêt (Gallmeister)

Victor Remizov, Volia Volnaïa, traduction de Luba Jurgenson (Belfond)

Essais :

Brian Fagan, La Grande Histoire de ce que nous devons aux animaux, traduction de Laurent Bury (Vuibert)

Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, traduction de Grégory Delaplace (Zones Sensibles)

Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, traduction de Philippe Pignarre (La Découverte)

Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, traduit par Corinne Tresca (Les Arènes)

Le Prix sera remis le samedi 20 janvier 2018, à 11h30, à l’occasion de la deuxième édition du Salon « Lire la nature », en plein cœur de Paris, dans les salons privés de l’Hôtel de Guénégaud au 60 rue des Archives, 75003 Paris.



Le jury du prix littéraire François Sommer 2018 rassemble Jean-Christophe Rufin, écrivain, Président dʼhonneur - Xavier Patier, écrivain, Président - Claude dʼAnthenaise, directeur du musée de la Chasse et de la Nature - Jean-Luc Chapin, photographe - Nicolas Chaudun, écrivain - Colette Kerber, libraire - Baptiste Morizot, lauréat 2017 pour son livre Les Diplomates aux Éditions Wildproject - Catherine Pégard, Présidente de lʼÉtablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles - Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à lʼUniversité de Bourgogne - Anne Simon, spécialiste de littérature (xxe-xxie siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) - Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) avec les étudiantes Margaux Alarçon et Manon Dervin.