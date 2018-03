Deuxième sélection pour le Prix Vialatte 2018

Le Prix Vialatte 2018 a désormais établi sa deuxième sélection, dévoilée par le jury ce jeudi 15 mars. La récompense salue chaque année « un écrivain de langue française dont l'élégance d'écriture et la vivacité d'esprit sont source de plaisir pour le lecteur » depuis 1991. Ils ne sont désormais plus que 4 dans la course...





Paru le 1er mars 2018, le roman de Christian Ostier n’était pas présent dans la première sélection dévoilée le 8 février 2018.



Le lauréat recevra une dotation de 6105 € correspondant à « la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur du Fleuve Congo » (symboles du parcours d’Alexandre Vialatte), ainsi qu’un plan de promotion dans les titres du groupe.

En attendant de connaître le lauréat, le 5 avril prochain à 13h, le groupe Centre France proposera aux internautes de redécouvrir, du 19 mars au 4 avril 2018, des citations d’Alexandre Vialatte, dans le cadre d’un jeu-concours.

La sélection est la suivante :

Michel Bernard, Le Bon cœur, La Table ronde

Didier Blonde, Le Figurant, Gallimard

Christian Ostier, Massif central, L’Olivier

Jean Rolin, Le Traquet kurde, POL

Le jury du Prix Vialatte rassemble Jean Brousse, ingénieur et économiste, éditeur ; Laurence Cossé, écrivaine française, auteure de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre ; Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’AFP ; Philibert Humm, journaliste littéraire à Paris-Match ; Eric Neuhoff, journaliste et écrivain français, chroniqueur, critique de cinéma ; Élisabeth Philippe, journaliste littéraire à Radio France et l’Obs et Pierre Vialatte, fils d’Alexandre Vialatte. Daniel Martin, chroniqueur littéraire, est le secrétaire du Prix Vialatte.