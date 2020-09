Devenez juré de la 8e édition du Prix du Roman des Étudiants

Lancé il y a huit ans par France Culture et Télérama avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’objectif de ce prix est de faire découvrir la littérature contemporaine aux jeunes d’aujourd’hui. Il récompense chaque année un roman écrit en langue française issu de la rentrée littéraire de septembre.Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France grâce à l’engagement des universités participantes et des librairies indépendantes, pourront :• Lire les 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama• Rencontrer les 5 auteurs lors d’évènements organisés dans les bibliothèques universitaires participantes et les librairies partenaires• Partager en direct et sur les réseaux sociaux leurs avis pour affiner leur sens critique• Élire et fêter leur lauréat(e) mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.Qui succèdera à Emma Becker, Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Éric Reinhardt et Maylis de Kérangal ?Peut participer tout étudiant scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur. Inscrivez-vous et envoyez la critique du dernier roman que vous avez lu (1500 signes espaces compris ou par vidéo d’une minute) en suivant ce lien