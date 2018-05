Devenir jury du Prix Landerneau des lecteurs 2018

Pour le Prix Landerneau des Lecteurs 2018, les Espaces Culturels E.Leclerc lancent un appel à candidatures auprès du public afin de composer le jury aux côtés du romancier Philippe Besson et de Michel-Édouard Leclerc, à l’initiative de la récompense. Créé en 2016, le Prix associe les votes d’un jury de 200 lecteurs sélectionnés dans toute la France à ceux des 1178 libraires de son réseau.

Les lecteurs membres du jury recevront chez eux les 4 romans de la rentrée littéraire 2018 sélectionnés par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc. Ils débattront et échangeront leurs impressions de lecture avec les autres jurés du prix ainsi que les libraires du réseau.



16 d’entre eux, tirés au sort, seront invités deux jours à Paris pour les journées du Prix Landerneau des lecteurs. Ils participeront aux délibérations finales en présence de Philippe Besson et de Michel-Édouard Leclerc, assisteront à la remise du Prix, et rencontrerons avec le lauréat.



Les lecteurs souhaitant participer au jury du Prix Landerneau des Lecteurs ont jusqu’au 2 juillet pour remettre à leur libraire le bulletin de participation à retirer dans les Espaces Culturels E.Leclerc ou sur le site internet.



En 2017, Alice Zeniter avait reçu le Prix Landerneau des lecteurs pour son roman L’Art de perdre. La première année du Prix, Karine Tuil l’avait remporté pour son ouvrage L’insouciance.



Philippe Besson est le président du Prix Landerneau des Lecteurs 2018. Écrivain, dramaturge, et scénariste, il a été également critique littéraire et animateur de télévision. Il se fait connaître en tant qu’écrivain avec le roman En l’absence des hommes en 2001, qui reçoit plusieurs prix. En 2018, il totalise 19 romans, dont plusieurs ont été adaptés pour le cinéma ou le théâtre. Ses derniers romans publiés sont Arrête avec tes mensonges et Un personnage de roman.





Créés en 2008, les Prix Landerneau sont aujourd’hui au nombre de 4 et consacrent tour à tour un album jeunesse, un polar, un roman et une bande dessinée. Chacun de ces prix fédère les libraires des 218 Espaces Culturels E.Leclerc. Ils se mobilisent autour de Michel-Édouard Leclerc et d’un auteur de renom.