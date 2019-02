DiCaprio et Scorsese adapteront un livre d'Erik Larson pour Hulu

Leonardo DiCaprio (Disney | ABC Television Group, CC BY-ND 2.0)

1893 : à l'occasion de l'Exposition universelle de Chicago, l'architecte Daniel H. Burnham est chargé de créer une cité de rêve, la Ville blanche. Dans l'ombre du chantier, H. H. Holmes, un jeune et séduisant médecin, est en réalité l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire du crime. Dans l'hôtel où il attire ses victimes, il a installé une chambre de torture et un four crématoire. Deux cents personnes sans doute, des femmes surtout, n'en réchapperont pas. Un document exceptionnel où l'on constatera, une fois de plus, que la réalité dépasse toujours la fiction.

Paramount Television produira une série dont la diffusion s'effectuera sur Hulu, et dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle s'inspirera du livre d'Erik Larson, Le diable dans la ville blanche. En 2015, une adaptation réunissant Leonardo DiCaprio et son réalisateur fétiche, Martin Scorsese, avait déjà été annoncée. On parlait alors d'un long-métrage, mais l'option série semble avoir convaincu les deux hommes.Le livre d'Erik Larson passionne Hollywood depuis quelques années déjà : dès 2003, l’ouvrage est dans la ligne de mire de Tom Cruise et Leonardo DiCaprio, mais le premier se montre plus rapide. Après expiration des droits d'adaptation, ces derniers sont finalement acquis par Dicaprio en 2010, pour terminer entre les mains de Paramount.Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese seront bien entendu à la production de la série, mais une éventuelle implication plus poussée n'est pas encore connue. Au moment de l'annonce d'un long-métrage , Leonardo DiCaprio devait incarner un serial killer, une grande première dans sa carrière.Le résumé de l'éditeur pour Le diable dans la ville blanche :Au rayon coproduction, notons aussi la présence de Stacey Sher, Rick Yorn, Emma Koskoff, et Jennifer Davisson. La date de diffusion de la série sur Hulu n'est pas encore connue.En juillet 2017, on apprenait que DiCaprio et Scorsese avaient un autre projet sur le feu, une adaptation du thriller Killers of the Flower Moon , de David Grann, alors tout juste paru... Depuis, le livre est sorti en France sous le titre La Note américaine, aux éditions Globe, dans une traduction de Cyril Gay.Erik Larson - Le diable dans la ville blanche - traduction par Hubert Tézenas - Le livre de poche - 9782253157229 - 8,10 €via Variety