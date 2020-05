Dictionnaire : Le Petit Larousse intègre le mot Féminicide à son édition 2021

Un long chemin parcouru

Depuis maintenant 8 mois, des lettres noires sur fond blanc se détachent des murs des grandes villes françaises et interpellent les passants. Cette campagne d'affichage choc, d'une ampleur rarement vue, vise à dénoncer un fait de société encore peu reconnu en France : les féminicides, le meurtre d’une femme en raison de son genre.Preuve que cette initiative a fait bouger les lignes, le dictionnaire Larousse va enfin intégrer le mot féminicide à son édition 2021. Ce nouveau détail — qui n'en est pas un — fait avancer le combat pour le droit des femmes.C'est l'essai Femicide, The Politics of Woman Killing, écrit en 1992 par Jill Radford et Diana Russell qui va populariser le terme. D'abord utilisé dans les milieux militants, le mot sera rapidement adopté par le grand public anglophone, jusqu'à être fréquemment employé par des associations internationnales comme l'OMS ou l'ONU.Cependant jusqu'en 2020 le Larousse n'avait pas souhaité faire figurer féminicide dans ses pages. Le dictionnaire a en effet la réputation d’être plutôt conservateur, et était même au cœur d’une polémique pour ses définitions sexistes en février dernier : une présidente étant ainsi, il y a à peine trois mois, définie comme « la femme d’un président » par l'ouvrage en ligne. L'éditeur s'était défendu en expliquant qu'il se basait sur les définitions de l'Académie française.Preuve supplémentaire de la lenteur du Larousse, le mot « féminicide» était inscrit dans le Robert depuis 2014. Un dictionnaire apparemment plus à l'écoute de la société que des directives de l'Académie...Aujoud'hui que ce retard est comblé, rappelons que d'autres mots sont aussi à l'honneur dans cette édition 2021 : on retrouve ainsi « outrage sexiste », ou encore « intox »... On attend avec impatience l'édition de l'année 2022 qui proposera sans doute de nouveaux termes très « Covid », déconfinement en tête.via le Figaro Crédit photo : Tim green CC BY 2.0