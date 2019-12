Didier Decoin a reçu un prix pour la pire scène de sexe de l'année

Paule Constant et Didier Decoin, à Nancy (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Katsuro se mit à gémir tandis qu’une bosse se formait sous l’étoffe de son kimono à hauteur du sexe, bosse que Miyuki empoigna, pétrit, malaxa, écrasa, broya. Sous l’attouchement, les testicules et la verge de Katsuro ne formèrent plus qu’une seule masse qui roulait sous l’étreinte de la main. Miyuki avait l’impression de palper un petit singe qui recroquevillait ses pattes.

Joie, un écrivain français a obtenu un prix à portée internationale. Ex aequo avec le romancier britannique John Harvey, Didier Decoin a en effet reçu un Bad Sex Award pour une scène de son livre The Office of Gardens and Ponds, publié par MacLehose Press dans une traduction d'Euan Cameron, ou Le Bureau des jardins et des étangs, publié par les éditions Stock en janvier 2017.En somme, Decoin a signé l'une des scènes de sexe les plus gênantes et maladroites de l'année, osant une comparaison animale inattendue...L'extrait remarqué par le jury :John Harvey, lui, obtient une récompense pour son roman Pax, publié par Holland House, dans lequel une scène de sexe fait appel à quelques notions de géographie pour véhiculer le frisson de l'excitation.Décernés depuis 1993, les Bad Sex Awards ont élu pour la première fois de leur histoire deux lauréats, une référence appuyée au choix du jury des Prix Booker, qui ont eux aussi désigné deux lauréates , Bernardine Evaristo et Margaret Atwood.