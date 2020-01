Didier Decoin devient le président de l'Académie Goncourt

Didier Decoin succède à Bernard Pivot à la tête de l’académie Goncourt pic.twitter.com/gG8i9YMBcX — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) January 20, 2020



Les Académiciens à qui ⁦@bernardpivot1⁩ avait annoncé en juin sa décision de se retirer de l’académie fin décembre (en restant membre d’honneur) l’ont fêté chez @Drouant ! Lettre d’Ed de Goncourt, grands crus, tableau : littérature et oenologie pour lui dire merci ! pic.twitter.com/9HSnDVmVxi — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) December 3, 2019

Comme pour un Prix Goncourt, c'est au restaurant Drouant, à Paris, que se sont retrouvés les membres de l'Académie Goncourt afin d'élire leur nouveau président. Sans trop de surprise, c'est l'écrivain Didier Decoin qui prend ainsi la tête de l'institution.Huit jurés étaient présents, en l'absence de Bernard Pivot, donc, mais aussi de Virginie Despentes, qui a récemment annoncé sa démission, pour se consacrer plus amplement à son œuvre. Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin lui-même, Patrick Rambaud et Eric-Emmanuel Schmitt ont donc voté.Didier Decoin, membre de l'Académie Goncourt depuis 1995, est notamment l'auteur de John l'Enfer (Seuil, 1977), qui lui valut un Prix Goncourt, et Madame Seyerling (Seuil, 2002). Il a récemment publié Le Bureau des jardins et des étangs (Stock, 2017), qui lui a permis de recevoir un Bad Sex Award , saluant la pire scène de sexe dans un roman. Il était jusqu'à présent le secrétaire général de l'Académie Goncourt, chargé d'annoncer le lauréat du fameux prix.Bernard Pivot avait annoncé sa démission à ses collègues de l'Académie en juin 2019, avant de l'officialiser au début du mois de décembre. Il a occupé le poste de président de l'Académie Goncourt pendant 5 ans Deux nouveaux membres de l'Académie Goncourt seront élus dans les prochains mois.