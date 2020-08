Dima Abdallah, Prix Envoyé par la Poste 2020 pour Mauvaises herbes

Dehors, le bruit des tirs s’intensifie. Rassemblés dans la cour de l’école, les élèves attendent en larmes l’arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant l’heure « son géant ». La main accrochée à l’un de ses grands doigts, elle est certaine de traverser sans crainte le chaos.

Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement pour un autre tout aussi provisoire, l’enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s’y est tôt habituée.

Le prix sera remis à Dima Abdallah par Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste et président de la Fondation d’entreprise La Poste, et Olivier Poivre d’Arvor, président du jury, au Musée de La Poste le 8 septembre 2020.Le livre de Dima Abdallah faisait partie de la seconde sélection du jury du prix, aux côtés de cinq autres titres.Le résumé de l'éditeur pour Mauvaises herbes :Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris depuis 1989. Après des études d’archéologie, elle s’est spécialisée dans l’antiquité tardive. Mauvaises Herbes est son premier roman.Créé par la Fondation d’entreprise La Poste, le prix « Envoyé par La Poste » récompense un manuscrit (roman ou récit) adressé par courrier, sans recommandation particulière, à un éditeur qui décèle, avec son comité de lecture, un talent d’écriture et qui décide de le publier.La lauréate recevra 2500 €, tandis que son livre sera recommandé notamment auprès des 500 000 postiers actifs et retraités. La Poste, quant à elle, passe commande de 600 exemplaires à l’éditeur.Le jury de la récompense réunit Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, diplomate et président du jury, Dominique Blanchecotte, présidente de Paris Sciences et Lettres Alumni, Sophie Brocas, écrivaine, haute fonctionnaire et journaliste, Serge Joncour, écrivain, Marie Llobères, déléguée générale de la Fondation d’entreprise La Poste, Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain, directeur adjoint de la rédaction du Point, et Anne Pauly, romancière.Dima Abdallah succède à Anne Pauly, lauréate 2019 pour son livre Avant que j’oublie (Verdier).