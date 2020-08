Disparition de Mercedes Barcha, veuve de Gabriel Garcia Marquez

Crédit photo : Mercedes Barcha - Fundación Gabo

Un jour de l’année 1965, Gabriel Garcia Marquez posait un point final à son manuscrit Cent ans de solitude (traduction Claude et Carmen Durand ed. Points). L’écrivain accompagné de Mercedes Barcha, sa femme depuis déjà 7 ans, se rendit à la poste pour envoyer son texte à un éditeur argentin alors intéressé par le projet. Après la pesée des feuillets, on leur indiqua que l’envoi leur couterait 83 pesos, une somme que les époux n’avaient pas.Selon El Pais , alors que le futur prix Nobel se résignait à n’envoyer que la moitié du manuscrit, Mercedes prit les choses en main et mit en gage le radiateur, le sèche-cheveux et le mixeur du foyer, permettant au manuscrit de connaitre le destin qu’on lui connait.Elle avait 9 ans et il en avait 12 lors de leur première rencontre, les parents de Mercedes tenaient une pharmacie tandis que l’écrivain, alors enfant, se déplaçait de village en village avec son père pour proposer des médicaments. Ils se marièrent en 1958 et vécurent ensemble jusqu’à la mort de l’écrivain. Durant toutes ces années, cette passionnée de littérature fut toujours parmi les premières lectrices des textes de son mari, l’épaulant et le conseillant au quotidien.La Fondation Gabo, de son nom complet Fondation Gabriel Garcia Marquez pour le nouveau journalisme ibéro-américain, a indiqué que Mercedes Barcha était morte dans sa résidence à Mexico, où elle s’était installée avec son époux en 1961.Le décès de Mercedes Barcha a suscité sur les réseaux sociaux de nombreuses réactions des milieux littéraires, culturels et politiques. La maire de Mexico Claudia Sheinbaum et la secrétaire à la Culture Alejandra Frausto ont tenu à rendre hommage à « une grande et belle femme ». Le président colombien Ivan Duque a adressé ses condoléances à la famille de la défunte.Garcia Marquez, né à Aracataca en Colombie en 1927, est décédé en 2014 à Mexico. Le couple était marié depuis 56 ans et avait deux enfants, Rodrigo et Gonzalo.