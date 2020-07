Disparu à jamais de Harlan Coben : une série en préparation chez Netflix

Après Dans les Bois, Intimidation et Safe, c’est au tour de Disparu à jamais (Gone for Good, trad. Roxane Azimi, éditions Belfond) d’avoir droit à son adaptation chez Netflix. Le géant du streaming a annoncé qu’il s’agira d’une série originale française.





D’après les premières informations dévoilées, la série sera composée de 5 épisodes de 50 minutes. Juan Carlos Medina (Insensibles, Le Livre perdu des sortilèges) sera en charge de réaliser l’adaptation, d’après le scénario de David Elkaïm (Les sauvages, Cornélius, le meunier hurlant) et Vincent Poymiro (Ainsi soient-ils, La Vie en grand).



Le casting réunira Finnegan Oldfield, nommé en 2016 au César du meilleur espoir masculin pour Les Cowboys, ainsi qu’en 2018 pour Marvin ou la Belle Éducation, Nicolas Duvauchelle (Tout nous sépare, Comme des Frères), Guillaume Gouix (Celle que vous croyez, Les Drapeaux de papier), Garance Marillier (Grave, Ad Vitam), Nailia Harzoune (Patients), Grégoire Colin (La Vie rêvée des anges, Beau Travail) et Tomas Lemarquis, acteur islandais.



Du côté de la production, on retrouvera Calt Studio. Coben supervisera également le projet en tant que producteur exécutif. « C’est une adaptation à laquelle je pense depuis longtemps à vrai dire et j’ai eu le sentiment que c’était le bon moment pour se lancer », a-t-il confié



Pour rappel, Disparu à jamais a été publié en France en 2003, sous la traduction de Roxane Azimi, aux éditions Belfond.



À quelques jours d’intervalle, la vie de Will Klein va basculer quand il apprend que son frère Ken, le héros de son enfance qu’il croyait disparu à jamais, est en cavale depuis onze ans et que sa petite amie le quitte, sans explication.

Ken et Sheila, les seules personnes que Will ait jamais aimées, tous deux recherchés par les autorités et accusés de meurtres. Seul contre le FBI et la mafia, Will devra se battre pour prouver leur innocence. Mais les deux êtres qui lui sont le plus cher sont peut-être aussi ceux qu’il connaît le moins.

Une enquête palpitante truffée de coups de théâtre qui s’enchaînent à une vitesse incroyable, un rythme étourdissant, des personnages inoubliables. Après le formidable succès de Ne le dis personne, Harlan Coben s’impose ici comme le nouveau maître du suspens.



Pour le moment, aucune date officielle n’a été annoncée pour la sortie de la série. Cette dernière devrait arriver courant 2021. Le tournage commencera en septembre prochain et se déroulera à Nice, alors que l’histoire se situe initialement dans le New Jersey.



« Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, changer le lieu de l’action ça donne toujours plus d’envergure à l’histoire, c’est un plus » a tenu à souligner l’écrivain américain. « Il faut s’adapter à la culture locale et c’est un travail passionnant. La comparaison que j’ai en tête c’est que c’est comme si j’avais écrit un tube et qu’un groupe français en faisait une reprise. On n’a pas envie que ça sonne exactement pareil. On a envie de retrouver ce qu’on a aimé dans la chanson originale, mais on a aussi envie d’entendre quelque chose de singulier, avec son âme propre. »