Distribution, jeunesse et traduction : la journée pro de Montréal

Pour son édition 2018, le Salon du livre de Montréal a accordé une place toute particulière aux professionnels. Une journée sera consacrée aux problématiques qu’ils rencontrent, avec une multitude de sujets abordés.





La Journée des professionnels aura lieu le vendredi 16 novembre 2018, de 9h30 à 16h30 à la Place Bonaventure. Les ateliers et tables rondes auront lieu à deux endroits : Grande Place et Salle 1 de la mezzanine Sud.

En tout, pas moins de 11 rendez-vous, à travers deux programmations qui s’axent sur des tables rondes et des échanges entre professionnels. Les rencontres ciblent chaque fois un public spécifique, indiquant qui pourrait être le plus intéressé par le sujet.

Une place réelle est faite à la jeunesse – trois conférences portent sur les adolescents et la lecture, la création du documentaire jeunesse, ou, plus largement, la nécessité de consolider une nation de lecteurs.

Bien entendu, à l’approche de l’invitation à la Foire du livre de Francfort, qui mettra en 2020 le Canada à l’honneur, des échanges sont organisés directement par la Buchmesse et le comité CanadaFBM2020. La traduction occupera une bonne place également, avec deux présentations, autour des programmes de soutien que porte le Goethe Institut et, plus largement, la relation aux auteurs étrangers.



Enfin, distribution et diffusion sont au cœur d’une table ronde – assez logiquement, quand on songe aux modifications que le marché québécois a pu connaître ces derniers mois.

En effet, en septembre dernier, on apprenait que Boréal et Québec Amérique, deux groupes éditoriaux, s’associaient autour de Dimedia pour fonder un groupe de distribution et diffusion indépendant.

Une réaction salutaire, disent certains.

