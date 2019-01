Dix titres sélectionnés pour le Prix Audiolib 2019

10 livres audio ont été sélectionnés pour l'édition 2019 du Prix Audiolib et sont désormais entre les oreilles d'un jury de 20 blogueurs. Leur mission : écouter la sélection et choisir les 5 finalistes que les auditeurs départageront par un vote en ligne entre les mois de juin et août prochains.La sélection des titres :Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroy-Allard, lu par Clara BrajtmanFrère d’âme, de David Diop, lu par Babacar M’baye FallMartin Eden, de Jack London, lu par Denis PodalydèsMy Absolute Darling, de Gabriel Tallent, lu par Marie BouvetUn Gentleman à Moscou, d’Amor Towles, lu par Thibault de MontalembertAvec toutes mes sympathies, d’Olivia de Lamberterie, lu par l’autriceFief, de David Lopez, lu par l’auteurL’art de la joie, de Goliarda Sapienza, lu par Valérie MuzziLa Daronne, d’Hannelore Cayre, lu par Isabelle de BottonLa Toile du monde, d’Antonin Varenne, lu par Julien DefayeLe 27 mai prochain, une liste de 5 finalistes sera dévoilée, à partir de laquelle les votes en ligne du public, entre le 13 juin et le 23 août 2019, éliront le Prix Audiolib 2019, annoncé en octobre prochain.