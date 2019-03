Djaïli Amadou Amal élue meilleure auteure africaine pour l'année 2019

Ramla, Hindou et Safira ! Trois femmes, trois histoires, trois destins plutôt liés. Ramla est mariée à Alhadji Issa, l’époux de Safira. Sa sœur Hindou épousera son cousin Moubarak. À toutes, l’entourage n’aura qu’un seul et même conseil : Munyal ! Patience ! Mariage forcé, violences conjugales et polygamie, Munyal ; Les larmes de la patience, brise les tabous en dépeignant à une dimension nouvelle, la condition de la femme dans le Sahel.