Dominique Corbasson: acrylique et crayons, voyageant à travers le monde

La Samaritaine Gouache sur papier, 32 x 45,5 cm



NYC Gouache sur papier, 22,5 x 26,5 cm Catherine Street Acrylique sur bois, 46 x 55 cm

Ses premiers travaux de stylisme ont nourri une approche graphique et textile dans le reste de son œuvre. Ses illustrations sont brodées grâce à un tissage extrêmement fin et gracieux de coups de crayons de couleur. Ses acryliques sur panneaux sont quant à elle des patchworks vibrants et stylisés d’aplats de couleurs juxtaposés, rehaussés de détails choisis avec soin.Le travail de la couleur est primordial dans les œuvres de cette artiste, où les couleurs et le blanc sont éblouissants. Ses toiles et dessins sont empreints d’une expressivité et d’une luminosité particulièrement forte.« Dans un dessin, le blanc est essentiel car il offre une respiration. Sans sa présence, la composition devient étouffante. Ce sont les tons neutres tels que le blanc, le gris ou le noir qui permettent aux autres couleurs de révéler toute leur force et de faire vibrer le dessin », indique Dominique Corbasson.La galerie Huberty & Breyne, qui a régulièrement accueilli des expositions et représenté le travail de Dominique Corbasson au fil des ans, est l’endroit idéal pour (re-)découvrir son univers et son talent. Dans cette exposition hommage, les villes réinterprétées par l’artiste s’offrent à nos yeux grâce à des compositions graphiques et pleines de souffle, qui nous invitent à la sérénité et à la contemplation.Née à Paris en 1958, Dominique Corbasson effectue ses études à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des métiers d’art. Elle débute comme styliste pour le textile puis choisit le métier d’illustratrice avant de devenir artiste à part entière. Elle collabore avec de nombreuses marques renommées (Courrèges, Habitat, Galeries Lafayette…), multiplie ses facettes artistiques (dessin de presse, expositions, illustrations pour enfants, publicité, bande dessinée…), et parcourt le monde à travers et grâce à ses œuvres (Paris, Londres, New-York, Tokyo…).L’artiste, décédée en 2018, a laissé derrière elle une œuvre lumineuse, généreuse et poétique. À travers des paysages naturels et urbains, elle a révélé son talent exceptionnel pour la composition et la couleur, et avait pour particularité d’intégrer pleinement le blanc du papier dans sa palette chromatique.Elle a notamment illustré de nombreux titres chez Nathan, Bayard et Gallimard Jeunesse.