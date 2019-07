Dominique Sigaud, lauréate 2019 du Prix Livre et Droits de l’Homme

« Être une fille : les trois mots les plus meurtriers du monde. » Loin de recenser les faits dans toute leur brutalité, Dominique Sigaud, grand reporter, écrivain, essayiste en dénonce les origines profondes dans une enquête exceptionnelle.Autrice d’une quinzaine de livres, elle a reçu le grand prix de la Société des Gens de Lettres 2018 (SGDL) pour l’ensemble de son œuvre Sous la présidence d’honneur du professeur Tobie Nathan, grand spécialiste d’ethnopsychiatrie, professeur émérite de psychologie à l’université Paris VIII, diplomate, expert auprès de la cour d’appel de Paris, essayiste et romancier, le prix Livre et Droits de l’Homme sera remis officiellement lors du Livre sur la Place, dans les salons de l’Hôtel de Ville, le vendredi 13 septembre à 15 h 30.Créé en 2002 par André Rossinot, alors Maire de Nancy, avec Simone Veil à ses côtés qui en fut la première présidente, ce prix est doté de 3000 euros par la Ville de Nancy.Le Livre sur la Place organisé par la Ville de Nancy et l’association de libraires Lire à Nancy donne rendez-vous à ses visiteurs du 13 au 15 septembre et sera présidé par Laurent Gaudé , romancier, nouvelliste et dramaturge, lauréat du prix Goncourt en 2004.