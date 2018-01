Donald Trump, bientôt l'anti-héros d'une série Fire and Fury

Fire and Fury : Inside the Trump White House (Le Feu et la Fureur : dans la Maison-Blanche de Trump), le livre critique sur les deux premiers mois de Donald Trump, en plus d'être un succès d'édition, devient une mine commerciale profitable : le récit de Michael Wolff va être adapté en série.

Michael Vadon, CC BY-SA 2.0





Les droits d'adaptation de Fire and Fury ont été achetés par Endeavour Content. Michael Wollf sera l'un des producteurs de la série, accompagné de Michael Jackson, qui a notamment travaillé à la BBC.



Une bonne affaire : l​​​​​​e livre de Michael Wolff, biographe de Rupert Murdoch et ancien journaliste du Guardian, est devenu le numéro un de la liste des bestsellers du New York Times. L'ouvrage retrace les deux premiers mois de la Présidence Trump et montre comment ce dernier est peu préparé à l'exercice de son mandat. Il contient aussi des révélations concernant le fils de Trump, Donald Junior, ayant rencontré un avocat russe, ce que Steve Bannon, ancien conseiller du candidat, qualifie de traîtrise.



Donald Trump avait tenté de censurer le livre, en faisant parvenir une lettre à son éditeur, Henry Holt, filiale du groupe Macmillan. Ulcéré par la parution du livre - l'éditeur l'a même sorti en avance -, Donald Trump critique les lois sur la calomnie et la diffamation en place aux États-Unis. Ce qui n'empêche pas différents pays de traduire le livre et la télévision de s'en emparer.



Les éditions Robert Laffont ont annoncé qu’elles avaient acquis les droits pour la publication et la traduction en France : Le Feu et la Fureur, Trump à la Maison Blanche sortira donc le 22 février.

Luttes de pouvoir, passe-droits en tout genre, amateurisme, trahisons et tweets scandaleux … Tout montre que Donald Trump n’était pas préparé à être à la tête de la première puissance mondiale. En avait-il même envie ? A travers plus de 200 témoignages – famille, garde rapprochée, ministres, haute administration –, Michael Wolff relance le débat : Donald Trump est-il en capacité de gouverner ?





Le livre démontre comment l’entourage familial et professionnel de Trump tente de camoufler les incompétences, gaffes et autres défaillances quotidiennes du 45e président des Etats-Unis. Jarvanka (l’inséparable couple que forment Ivanka Trump et Jared Kushner), Steve Bannon et les autres conseillers déploient une énergie considérable à maintenir un semblant de normalité. Mais le masque se fissure et certains membres de l’équipe craquent : « C'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Un idiot entouré de clowns. »





Via Variety