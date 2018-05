Doodle Georges Méliès : à l'avant-garde du cinéma de science-fiction

Le réalisateur Georges Méliès est à la une de Google ce 3 mai, avec le premier doodle vidéo en réalité virtuelle, à découvrir à 360°. Le voyage dans la Lune et d’autres films sont revisités dans une vidéo spécialement créée, avec le savoir-faire Google...





« Il ne faut pas s’y tromper : Le Voyage dans la lune, c’est la même chose que Star Wars dans les années 70 et Avatar aujourd’hui. En 1902, les gens n’avaient jamais vu des effets spéciaux comme ça » expliquait Serge Bromberg, patron de Lobster Film, lors de la présentation d’une version restaurée du Voyage dans la Lune.

D’ailleurs, on le sait, si c’est dans le roman The First Men in the Moon de HG Wells, daté de 1901, que Méliès a puisé une partie de son inspiration, il s’est surtout approprié De la Terre à la Lune de Jules Verne, daté de 1865. Le romancier britannique avait lui-même reconnu que Verne avait largement servi son propos.



« Illusionniste de profession, Georges Méliès a mis au point de nombreux procédés narratifs et techniques dès les débuts de l’industrie du cinéma. Il a notamment créé les premiers effets spéciaux et réalisé certains des premiers films de science-fiction », indique Google.



Né le 8 décembre 1861, Georges Méliès sortit À la conquête du pôle, l’un de ses films les plus marquants, le 3 mai – ce qui explique tout l’engouement de Google.

Outre cette vidéo 360°, les services de Google Spotlight Stories ont mis en ligne une présentation de la réalisation de Back to the Moon. Et Engadget y consacre un large article, détaillant les outils technologiques déployés pour ce faire.

Pour regarder la vidéo en réalité virtuelle, il faudra se rendre à cette adresse, pour télécharger l’application dédiée, iOS ou Android. On y trouvera également un dossier très détaillé sur le réalisateur, la production du doodle et bien d’autres choses.