Dorothée Janin, lauréate 2020 du Prix Maison Rouge à Biarritz

Le Prix littéraire a été créé en 2019 grâce à la mobilisation des 8 écrivains membres du jury vivant au Pays basque suivant une idée de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter qui, comme la Maison Rouge à Biarritz, Organisateur du Prix et lieu culturel, souhaitent que le Pays basque dispose d’une distinction littéraire.Dorothée Janin, lauréate 2020, vient donc d’être récompensée pour son 3e roman L’île de Jacob, aux Editions Fayard.Écrivain, journaliste et nièce de Jean-Jacques Goldman, l’auteur nous emmène sur son île « Christmas Island » en territoire australien, exposée aux crises migratoires et écologiques, à travers le regard d’un adolescent initié à la puissance des sentiments par son mentor Jacob : une histoire bouleversante dans laquelle l’imagination de l’auteur rejoint incroyablement notre réalité planétaire.« Le Prix Maison Rouge est autant une distinction littéraire qu’un état d’esprit avide de liberté, de spontanéité et de fantaisie. Sa vocation est de sortir des circuits parisiens et de s’autoriser à juger et apprécier sans contrainte » précise Philippe Djian, président du Jury, heureux d’avoir découvert « un vrai écrivain ».