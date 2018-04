Dragon Blood, d'Anthony Ryan, couronné par le Prix Hellfest Inferno 2018

La deuxième édition du Prix Hellfest Inferno, créé par les éditions Bragelonne et le festival de métal Hellfest en 2017, a désigné son lauréat ce 23 avril. C'est l'écrivain Anthony Ryan qui emporte la récompense pour le premier tome de sa série Dragon Blood, intitulé Le sang du dragon. Sa sortie en poche est prévue le 13 juin chez Bragelonne.

Choisis parmi les ouvrages parus en 2017 les plus susceptibles de faire le lien entre les lecteurs de Bragelonne et les festivaliers du Hellfest, 6 livres ont été sélectionnés par les équipes du festival et de l’éditeur pour concourir au Prix 2018. Les votes, ouverts au public, ont eu lieu du 6 janvier au 6 mars sur le site dédié www.prix-hellfest.fr. Le livre plébiscité par le public, Le Sang du dragon d’Anthony Ryan, sortira en poche ce 13 juin chez Bragelonne.

Le résumé de l'éditeur pour Dragon Blood :

À travers les vastes territoires contrôlés par le Syndicat Négociant d'Archefer, rien n'est plus prisé que le sang des dracs, donnant d'immenses pouvoirs à de rares élus. Mais les lignées de dracs s'affaiblissent et l'équilibre du monde est menacé. On raconte que seuls les pouvoirs du drac-Argent, plus puissants que tous les autres, pourraient le rétablir. Afin de débusquer cette créature légendaire, le Protectorat enrôle Claydon Torcreek, un voleur aux facultés secrètes. Pour sa mission en territoire ennemi, il recevra l'aide d'une vénéneuse espionne et d'un intrépide officier, lors d'un tumultueux périple aux confins des mers. Tous trois devront lutter contre le déclin de l'empire... ou disparaître avec lui.

Anthony Ryan écrit de tout : fantasy, science-fiction et essais. Diplômé en histoire, il a été chercheur à Londres avant de consacrer son temps à l’écriture, grâce au succès immédiat de Blood Song. Sur les traces de David Gemmell et Patrick Rothfuss, Ryan embarque dans une épopée flamboyante et lyrique, emmenée par un héros inoubliable.

Mage de Guerre de Stephen Aryan avait remporté la première édition du Prix Hellfest Inferno 2017.

Anthony Ryan - Dragon Blood, t.1 Le Sang du dragon - traduit par Maxime Le Dain - Bragelonne - 9791028102593 - 25 €