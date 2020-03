Drake produira une série d’après Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ​​​​​​​

Après avoir produit la série Euphoria pour HBO, ou encore Top Boy actuellement diffusée sur Netflix, Drake a jeté son dévolu sur le best-seller de Robert Greene, Power, les 48 lois du pouvoir (trad. Myra Bories et Lakshmi Bories aux Éditions Leduc.s). L’adaptation intitulée 48 Hours of Power verra le jour sur Quibi, un nouveau service de streaming annoncé pour le début du mois d’avril 2020.



Drake en 2016, The Come Up Show (CC BY 2.5)





Publié en 1998 aux États-Unis, le premier livre de Robert Greene, The 48 Laws of Power, a connu un succès immédiat, notamment, dans le milieu du rap. L’auteur américain s’était d’ailleurs associé à 50 Cents pour proposer un dérivé de son ouvrage intitulé The 50th Law.



Publié en 2009 aux États-Unis, le livre parait ensuite en France aux éditions Alisio sous le titre La 50e loi d’après la traduction de Lakshmi et Alain Bories. Il a également fait l’objet d’un projet d’adaptation



C’est au tour d’une autre figure incontournable du rap américain de se saisir de l’ouvrage. Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, a en effet annoncé qu’il sera producteur exécutif de 48 Hours of Power aux côtés de son manager Adel Nur, ainsi que Jason Shirer de Dremcrew, la société de production du rappeur. Zack Hayden de Anonymous Content et Robert Greene lui-même fera également partie de la production.



Chaque épisode de la série sera consacré à mettre en scène une des 48 lois présentées dans l’ouvrage. Décrit comme « amoral, intelligent, impitoyable et captivant » par son éditeur français, ce livre condense trois mille ans d’histoire du pouvoir détaillés en loi.



« Véritable manuel de la manipulation, il analyse la quintessence de cette sagesse millénaire, tirée de la vie et des œuvres des plus illustres stratèges (Sun Di, Clausewitz), hommes d’État (César, Louis XIV, Bismarck, Talleyrand), courtisans (Castiglione, Gracian), séducteurs.trices (Ninon de Lenclos, Casanova) et escrocs de l’histoire. »



