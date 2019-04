Du 17 au 19 mai, la 5e édition du festival Époque, à Caen

À travers ce dialogue entre écrivains, chercheurs, illustrateurs, artistes et musiciens, le salon valorise le livre en associant les genres (littérature générale, BD, jeunesse) et les pratiques de lecture. Époque 2019 met par ailleurs en avant deux cartes blanches : le romancier Mathias Énard, prix Goncourt 2015 et l'illustratrice Ilya Green (jeunesse), avec lesquels une grande partie de la programmation a été construite.Nouveauté cette année, Époque consacre une soirée à une invitée d’honneur : l’écrivaine franco-canadienne Nancy Huston.En cette année du 75e anniversaire du Débarquement, de la Bataille de Normandie et de la Libération, Époque propose des débats et des rencontres en lien avec ces commémorations qui occuperont une place particulière à Caen.Un espace dédié au Débarquement accueillera plusieurs personnalités qui ont été témoins ou actrices de la reconstruction de la ville : Alain Genestar, écrivain et journaliste, ainsi que les historiennes Mona Ouzouf et Michelle Perrot, ou encore la biologiste et écrivaine, Nicole Le Douarin.Le salon des livres de Caen a bénéficié cette année d’un soutien financier plus important du Centre national du Livre et de la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit), reconnaissant ainsi la qualité de sa programmation et sa politique de soutien aux auteurs. Cette nouvelle édition conforte le choix d'un positionnement littéraire qui privilégie le dialogue entre la fiction et la non-fiction.Le programme complet est disponible ci-dessous.