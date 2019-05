Du 18 au 21 juillet, s'ouvrent Les Estivales de l’Illustration 2019 à Sarrant

Sarrant est un petit village situé au nord-est du département du Gers appartenant à la Communauté de Communes Bastides de Lomagne. Depuis 19 ans, la Librairie-Tartinerie discrète, presque cachée au pied de l’église offre à celui et celle qui la visitent de vrais trésors : un fonds exceptionnel, un accueil chaleureux, des rencontres insolites et des tartines divines...Très vite, on est face à une mine d’énergie, un volcan de projets...Pour chaque édition, l’invité d’honneur est chargé de la création de l’affiche et de l’univers visuel des Estivales de l’illustration. Juanjo Milimbo a eu l’idée d’un personnage avec un crayon/stylo qui peut être vu comme une arme mais aussi comme un instrument de musique.Pour l’illustrateur, la culture est une arme contre l’ignorance, l’indifférence et l’individualisme. Le jeu entre le crayon et la ligne peut s’interpréter comme une poursuite ou une guitare qui se joue des lignes et des dessins.Depuis 2014, les Estivales de l’illustration ont pour ambition de créer une rencontre, un échange, un partage autour de l’illustration. Seront conviés pour les master class Milimbo, Emmanuelle Bastien, Blexbolex, Betty Bone, Julie Escoriza, Arno Célérier, Nathalie Novi, Manuel Marsol, Javier Sáez Castán, AfficheMoilkan, C.Humbert-Droz, Francisco Gutiérrez, Yoel Jimenez.En 2019, pour favoriser l’éducation à l’illustration, des inscriptions aux master classes sont réservées aux lauréats d’un concours proposé à des élèves majeurs de lieux d’enseignements artistiques d’Occitanie.Tout au long de ces 4 jours, performances, concerts dessinés, débats, dédicaces sont autant de moment de rencontres et d’échanges dans une ambiance festive.