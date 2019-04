Du 1er au 5 mai, Genève célèbre le livre et la lecture

La Fédération Wallonie-Bruxelles en hôte d’honneur, une co-présidence incarnée par Lydie Salvayre et Éric Fottorino, Barcelone célébrée sur le pavillon du voyage, des événements organisés en ville de Genève et aux alentours, de nombreux auteurs francophones et étrangers, 330 exposants et maisons d’édition présents, de belles expositions, des remises de prix, des rendez-vous inédits et originaux ainsi que les 5es assises de l’édition : du 1er au 5 mai prochain, c’est une aventure littéraire et culturelle que proposera le salon du livre à tous ses visiteurs.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Littérature et arts: dialogues



Différentes scènes du salon accueilleront des artistes et des écrivains qui mettront en lumière les analogies entre les arts et la littérature et témoigneront du rôle que jouent les formes artistiques dans leurs processus de création. La planque, nouvel espace intime du salon, proposera des animations célébrant le livre à travers des formats innovants et artistiques.



Dans la continuité de cette réflexion interdisciplinaire, le salon sortira pour la première fois de ses murs en organisant une vingtaine d’événements dans des lieux singuliers à Genève et aux alentours à partir du 30 avril. Enfin, les arts numériques seront au cœur d’un projet inédit initié par la Fondation pour l’Écrit, le salon du livre, le Numerik Games Festival et la Maison d’Ailleurs dans le cadre des journées professionnelles du salon : la conception d’un jeu vidéo librement inspiré d’un livre.



Des invités inspirants



Maillon fort du monde francophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’installera au salon en qualité d’hôte d’honneur pour présenter ses talents littéraires et renforcer ses liens avec d’autres acteurs incontournables de la francophonie. La richesse éditoriale et le patrimoine culturel remarquable de Barcelone seront mis en lumière sur le pavillon du voyage.



Lydie Salvayre et Éric Fottorino, les deux présidents de cette 33e édition, monteront sur différentes scènes tout au long de la manifestation pour des échanges avec d’autres écrivains invités.

Une programmation vivante et plurielle



Les scènes thématiques du salon (l’apostrophe, la scène suisse, le salon africain, la scène bien-vivre, la scène philo, la scène BD, la scène des imaginaires, le pavillon du voyage et la planque) ainsi que les scènes partenaires (l’Îlot Jeunesse, le Cercle, la CICAD, l’espace des cultures arabes et le stand Québec Édition) accueilleront de nombreux auteurs représentant la créativité et la diversité des écrits de notre époque.



En parallèle, des expositions artistiques mêleront sensibilité et humour et des animations inviteront tous les visiteurs à (re)découvrir l’écriture sous toutes ses formes: des ateliers d’écriture menés par des écrivains, une séance de rédaction en compagnie de l’équipe du nouveau journal Micro, une quête ludique et interactive pour tenter de sauver une bibliothèque et ses histoires ou encore la demi-finale du Championnat suisse d’orthographe.

Huit prix littéraires



Acteur résolument engagé dans l’univers de la culture, le salon est le théâtre de la remise de huit prix littéraires. Le prix du public du salon du livre de Genève, en partenariat avec l’USAP et Caran d’Ache, couronne cette année Murielle Magellan pour Changer le sens des rivières (Julliard), le prix Ahmadou Kourouma revient à David Diop pour Frère d’âme (Seuil) et le prix Prix RTS Littérature Ados 2019 est attribué à Anne-Laure Bondoux pour L’aube sera grandiose (Gallimard Jeunesse).



Tous les lauréats seront présents au salon pour la remise de leur prix respectif. Le prix littéraire SPG, le prix Chronos, le prix Enfantaisie, le prix BD Zoom et les prix du concours BookTubers seront également remis tout au long de la manifestation.



Les 5es assises de l’édition



Organisées les 1, 2 et 3 mai prochain, les assises de l’édition s’articuleront autour du «Livre par-delà les frontières». Durant trois jours se succéderont tables rondes, face-à-face, interventions et ateliers. Chaque journée sera ainsi rythmée par une thématique propre: «L’Afrique des possibles» le 1er mai, «Prêt numérique, vente de droits, soutien à l’édition et promotion de la lecture» le jeudi 2 mai et «Rencontre et dialogue entre les métiers du livre» le vendredi 3 mai.