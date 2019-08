Du 25 au 30 septembre, le festival de traduction littéraire D’un Pays l’Autre

La programmation de la 5e édition du festival, organisé à Lille et Saint-Jans-Cappel, a été pensée à partir d'une citation de Patrick Chamoiseau, tirée d'Écrire en pays dominé (Gallimard, 1997) : « Les centres colonialistes avaient projeté leurs langues comme des filets. La langue, en ces temps d’expansion, ne servait pas à questionner le monde. Elle devenait un tamis d’ordre par lequel le monde, clarifié, ordonné, devait se soumettre aux déchiffrements univoques d’une identité. »« Pour essayer de comprendre ce que devient une langue lorsque celle des colonisateurs fait irruption dans un lieu, une culture. La langue est-elle liée à une identité immuable, serait-elle une entité à jamais figée ? », interroge Anna Rizzello, en charge du cycle d'événements et du festival D'un Pays l'Autre pour les éditions La Contre Allée.Colloques, lectures, projection cinématographique et atelier de traduction sont au programme de cet événement libre d'accès et ouvert à tous.À noter, le 18 octobre prochain, La Contre-Allée inaugure une nouvelle collection, Contrebande, qui viendra prolonger le travail et les réflexion du festival D'un Pays l'Autre. Les deux premiers titres de la collection, Entre les rives, de Diane Meur, et Traduire ou perdre pied, de Corinna Gepner, sont attendus en librairie le 18 octobre prochain.Le programme est disponible ci-dessous, en téléchargement.