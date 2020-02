Du 4 au 15 mars, la BD prend ses quartiers au Ground Control

Carte blanche :

Intitulée « La BD prend le (Ground) Control », la manifestation se tiendra du 11 au 15 mars 2020 au Ground Control, situé à Paris dans le 12e arrondissement. Auteurs et autrices de bande dessinée seront mis à l’honneur et seront invités à prendre leurs quartiers dans le lieu culturel pour penser, créer, s'inspirer, agir et se divertir.Dès le 4 mars, deux expositions ouvriront les festivités avec deux expositions orginales:La BD prend le (Ground) Control. Du 4 au 22 mars, une dizaine d’auteurs et autrices emblématiques de la création BD contemporaine se saisissent d’une carte blanche inspirée de Ground Control, tiers-lieu d’invitation à penser, créer, agir, et se divertir. Des créations très grand format restituées dans le Ground Control et signées par leurs créateurs et créatrices.Les nouvelles héroïnes de la bande dessinée jeunesse. Du 4 au 22 mars, présentée pour la première fois à Lyon BD Festival en juin 2019, l’exposition présente 10 héroïnes emblématiques des nouvelles représentations en bande dessinée. Interrogeant sur les modèles d’identification et l’adhésion par les jeunes publics à des univers non genrés, l’expo Badass interpelle les grands et fait réfléchir les petits.L'évènement se poursuivra avec l’organisation d'un forum professionnel (gratuit pour les professionnels sur inscription ) le 12 mars. Auteurs et autrices, éditeurs et éditrice se retrouveront le temps d'une journée pour échanger sur la création en bande dessinées, à travers des tables rondes consacrée à la valorisation de la création contemporaine et des speed dating auteurs-éditeurs. Une conférence de l’auteur américain Scott Mc Cloud est également prévue.Une soirée gratuite ouverte au public se déroulera par la suite de 18h à 23h. Elle débutera avec un concert dessiné d’Alfred et de William Z Villain, suivi d’un DJ set inédit réunissant le DJ NO NAME et des auteurs invités à créer des oeuvres éphémères projetées sur des écrans du Ground Control.Enfin, du 14 au 15 mars, une grande foire se tiendra dans l'enceinte du lieu culturel. Elle réunira éditeurs de bandes dessinées et de romans graphiques, librairies éphémères ainsi que des auteurs et autrices autour d’une approche éditoriale engagée, politique, écologiste, féministe, etc.