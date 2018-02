Du 6 au 11 février, Nevers voit double avec le 5e festival littéraire Tandem

Le mercredi 7 février, toute l'équipe du festival donne rendez-vous à la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers à 18h30, pour une inauguration en présence d'Arnaud Cathrine et de Laetitia Daget, programmateurs. Le tandem formé par Philippe Jaenada (Prix Fémina 2017) et la chanteuse Emily Loizeau vous invite ensuite à 20h30 à la MCA pour la présentation de leur duo inédit.Outre cet événement inaugural, le festival, qui fête ses 5 ans d'existence, promet d'autres beaux moments : du 6 au 11 février 2018, Tandem ouvrira grand les portes de l'auditorium de la Médiathèque Jean-Jaurès, de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération et du Ciné Mazarin de Nevers autour de lectures musicales, improvisations théâtrales, performances ou installations sonores, certaines en partenariat avec l'ACNE (Association des Cinéphages de Nevers), D'Jazz Nevers Festival ou le Parc Saint Léger (Centre d'art contemporain de Pougues-les-Eaux).Une quinzaine d’établissements, de la maternelle à l’université à l’École Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne accueilleront également rencontres et ateliers autour de textes d’auteurs.Parmi les moments à ne pas manquer, signalons deux Grands Entretiens autour de Françoise Sagan, avec les comédiens Fanny Zeller et Olivier Berhault, et Georges Simenon, interprété par Clément Beauvoir et Olivier Berhault, à la Maison de la Culture de Nevers. Le 10 février, ce sont Alice Zeniter et la comédienne Chloé Chevalier qui se pencheront ensemble sur des textes évoquant le féminisime et le féminin en littérature.De multiples lectures musicales sont proposées, comme celle de Laurent Gaudé, prix Goncourt 2004, et du jazzman clarinettiste, saxophoniste et compositeur Louis Sclavis, le 9 février, en partenariat avec D'Jazz Nevers, celle de la comédienne Marianne Denicourt avec le musicien Mathieu Baillot autour du texte C'est rien, ça va passer d'Annie Saumont, ou encore celle de Cécile Coulon et de la comédienne Marie Bunel.Côté jeunesse, il faudra se presser pour découvrir l'expérience gustative imaginée par Emmanuelle Houdart, artiste peintre suisse, illustratrice et auteure, et Olivia à la Médiathèque Jean Jaurès, mais aussi la lecture musicale et dessinée de Pierre Créac'h, auteur & illustrateur, et de Samuel Rouesnel dit « Samuelito », jeune guitariste virtuose de Flamenco...