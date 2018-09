Du haut des barricades, Victor Hugo ennemi d’État, sur France Télévisions

Ce ne sont pas moins d'une mini-série en quatre épisodes et un documentaire que France Télévision consacrera à Victor Hugo cet automne. De cette figure mythique des lettres françaises, on connaît sans doute moins les engagements politiques auxquels il se voua et qui le conduisirent à l’exil.









Victor Hugo, ennemi d’État nous plonge à la fois dans l’intimité du célèbre homme de lettres — sa vie de famille, sa tumultueuse vie amoureuse, ses doutes, ses convictions et ses colères — et dans une période de l’histoire de France aussi passionnante que méconnue (1848-1851), celle qui a vu passer la France de la République à l'Empire.



En quatre épisodes de 52 minutes, la mini-série nous fait découvrir, alors que le poète est plongé dans les méandres du triangle amoureux et les complications de la vie familiale, ce qu’a été l’évolution politique du romancier, de 1848 à 1851.





Résolument conservateur, pair de France, du côté du pouvoir, maire du 8e arrondissement lorsque se mettent en place les barricades de la révolution de février 1848 (Lamartine proclamera la Seconde République le 24 février), Hugo deviendra un démocrate ambitieux, créera le journal L’Évènement, et s’opposera ouvertement à Louis Napoléon Bonaparte ; abandonnant pour un temps l’écriture des Misérables, il ira jusqu’à combattre aux côtés des insurgés en 1851.



C’est Yannick Choirat qui incarnera Victor Hugo, en compagnie d’Isabelle Carré qui prêtera ses traits à Juliette Drouet ; Erika Sainte sera Léonie d’Aunet, Nade Dieu Adèle Hugo, et Steve Driesen Alphonse de Lamartine, sous la direction de Jean Marc Moutout.





Le documentaire de 52 minutes Victor Hugo et les barricades met quant à lui en avant la vie de Victor Hugo, dont le cours mouvementé a épousé celui d’un XIXe siècle qui a profondément et définitivement transformé le monde.



Témoin privilégié de cette époque, Hugo n’a cessé de chercher à en saisir les pulsations à travers ses écrits et son engagement politique ; il passe de la droite royaliste à la gauche républicaine, avec la défense en toutes circonstances des libertés individuelles. C'est à ce Victor Hugo, devenu icône de la République, et à ses combats, que ce documentaire, réalisé par Jacques Loeuille, est dédié.



Pour le moment, les dates de diffusion de la série et du documentaire n'ont pas été précisées.