Du livre au film : comment adapter et valoriser une œuvre littéraire ?

Rencontre professionnelle – Comment profiter de l'adaptation cinématographique, en film d'animation ou série d'une oeuvre littéraire ? Dans le cadre d'une rencontre autour de ce sujet, les éditeurs sont invités à échanger autour de cette problématique, tout en découvrant le parcours inédit des créateurs du Quatuor à cornes.





La littérature constitue un gisement d’histoires et d’univers permanent pour le cinéma et la télévision. En France, près d’un film sur cinq est le fruit d’une adaptation littéraire qu’elle soit française ou étrangère. Aujourd’hui, l’adaptation est plus vivante que jamais. La richesse et la diversité de la production littéraire française, sans cesse renouvelées, offrent aux producteurs une palette de choix. Les genres les plus prisés restent le roman et la nouvelle (62 %), la littérature jeunesse (12 %), la bande dessinée (11 %), le récit et le témoignage (7 %) et le document-essai (4 %).

Adapter, c’est passer d’une langue à une autre. C’est adopter de nouveaux codes, une nouvelle façon de raconter. L’adaptation a un sens unique. On transforme un roman en film, mais très rarement l’inverse, pourquoi ? L’écrivain a peut-être besoin de créer de toutes pièces alors que le cinéma fait appel à des techniques normées, une expression circonscrite, qui une fois réalisée, ne propose pas un champ possible d’imaginaire.

Cela implique également de choisir un nouveau langage. Le langage des images n’est pas le langage du dialogue, de la narration. Toute forme d’adaptation implique une sélection, un choix. Le format, le support exigent des « sacrifices ». Le tout, sans nécessairement être fidèle. Un réalisateur ou un scénariste peut recouvrer toute sa liberté dans l’écriture de son scénario et dans l’interprétation de son œuvre.



Une fois l’œuvre adaptée, comment mettre en valeur celle-ci et porter à la connaissance des publics l’œuvre initiale ?



Livre et lecture en Bretagne s’associe à Vivement Lundi !, France 3 Bretagne et au Festival national du film d’animation Rennes Métropole, pour proposer une rencontre professionnelle autour de l’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma.



Cette demi-journée d’échanges est organisée à l’occasion de l’adaptation de trois ouvrages du Quatuor à cornes d’Yves Cotten (collection Beluga aux éditions Coop Breizh) en films d’animation coproduits par Vivement Lundi ! (Rennes) et la Boite,…productions (Bruxelles).



Programme

14h00 • 14h20 : Introduction et présentation du projet d’adaptation par l’auteur et le producteur

14h20 • 15h00 : Projection des adaptations



15h20 • 16h30 : Table-ronde « Comment adapter et valoriser une oeuvre littéraire en production audiovisuelle et / ou cinématographique ? » avec :



- Benjamin Botella, réalisateur du spécial TV « Le Quatuor à cornes »

- Yves Co en, auteur graphique et littéraire des ouvrages « Le Quatuor à cornes »

- Emmanuelle Gorgiard, scénariste et réalisatrice du court-métrage en marionnettes animées « Dorothy la vagabonde », adapté du livre éponyme

- Jean-François Le Corre, producteur de l’ensemble des films, Vivement Lundi !

- Mael Le Guennec, responsable des programmes en langue bretonne, France 3 Bretagne

- Librairie La Courte Échelle (Rennes)



Date et lieu



Mercredi 4 avril / 14h00 France 3 Bretagne, 9 avenue Janvier – 35 031 Rennes.

Le quatuor à cornes au festival du film d’Annecy



Adapté du livre du Quimpérois Yves Co en Le Quatuor à cornes - la clé des champs (publié chez Coop Breizh / Beluga), le lm d’anima on Le Quatuor à cornes vient d’être sélec onné en compé on Films de TV au Festival Interna onal du Film d’Ani- ma on d’Annecy, le plus grand et le plus pres gieux fes val d’anima on au monde, qui se déroulera du 11 au 16 juin.



D’ici juin, ce lm de 26 mn pour les enfants de 4 à 8 ans, écrit par Nathalie Dargent, réalisé par Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, sera présenté aux spectateurs belges et bretons :

• sur la RTBF 3 le samedi 7 avril à 19h25 ;

• en avant-première à Rennes au Ciné TNB, le samedi 7 avril à 16h dans le cadre du Fes val Na onal du Film d’Animation ;

• la version bretonne - « Ar Pevarad Kerniel » - sera diffusée sur France 3 Bretagne le samedi 28 avril à 10h30.



