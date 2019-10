"Dublin Murder", la série adaptée des romans de Tana French bientôt disponible

« Dublin Murders » se déroule au paroxysme du Tigre celtique, une période de forte croissance en Irlande entre les années 1990 et 2001, et suit deux enquêtes pour meurtre menées par d’ambitieux et charismatiques détectives, Rob Reilly (Killian Scott de « The Passenger » et « Ripper Street ») et Cassie Maddox (Sarah Greene de « Penny Dreadful » et « Ransom »). Les victimes de ces deux affaires ne semblent pas connectées au départ, avant que les enquêteurs ne découvrent que les meurtres partagent de sinistres et macabres thématiques. Conleth Hill (« Game of Thrones ») et Tom Vaughan-Lawlor (« Avengers : Infinity War », « Avengers : Endgame », « Love/Hate ») sont également au casting.