Dune et la fantasy au programme de “l'été des rêves” d'Arte

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d'aventures. Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d'extraordinaires créatures. Il s'enfonce fébrilement dans l'univers fantastique de ce livre qui le fascine.

Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en quête d'un nouvel élan, dans sa vie comme dans son œuvre : son mariage avec la comédienne Mary Ansell est dans l'impasse, et le public londonien boude sa dernière pièce. C'est en arpentant les allées de Kensington Gardens qu'il rencontre Mme Llewelyn Davies et ses quatre jeunes fils. Une complicité immédiate se noue entre l'écrivain et les enfants sous l'œil ravi de leur mère, jeune veuve désemparée qui trouve en lui un véritable ami. Son intimité avec la famille Llewelyn Davies grandissant chaque jour davantage, James M. Barrie retrouve son âme d'enfant auprès de ceux qui sont désormais sa plus précieuse source d'inspiration. Il tisse avec eux la trame fantastique, visionnaire et subtilement mélancolique de Peter Pan.

Depuis quelques années, la fantasy connaît un succès retentissant. Rencontre avec les héros du genre en compagnie des auteurs Wolfgang Hohlbein et de George R. R. Martin. Le premier volet de ce documentaire dissèque la figure du héros avant d’explorer la place dévolue à la figure féminine. Celle-ci a peu à peu délaissé les affres de la princesse en détresse pour se muer en héroïne à part entière. Puis, exploration des mutations successives du genre au fil d’interviews.

Comment, au Danemark et au Kenya, où elle vécut dix-sept ans, Karen Blixen, aventurière dans l’âme et formidable conteuse, a aimé, souffert et écrit. Une évocation sensible, au plus près de ses mots.

Photographie : Dune, par David Lynch

Du 10 juillet au 23 août, Arte orchestre un « Summer of Dreams », riche en films, documentaires et autres captations de concerts, marqués par l'onirisme. Dès le 12 juillet, une adaptation littéraire se fait une place au sein du programme avec L'Histoire sans fin, réalisée par Wolfgang Petersen (1984) d'après le roman de Michael Ende, diffusée à 21h.La semaine suivante, le 19 juillet, le film Neverland (2004) prend ses quartiers à partir de 23h30 : réalisé par Marc Forster, avec Johnny Deep, Kate Winslet et Dustin Hoffman, le film imagine la genèse du célèbre récit Peter Pan, en mettant en scène l'écrivain James M. Barrie...Le dimanche 2 août, les couche-tard profiteront, à partir de 00h40, de la diffusion du documentaire en deux parties La Fantasy : toute une histoire (2018), réalisé par Viola Löffler.Le 9 août, direction Arrakis avec le film Dune (1985) de David Lynch, présenté à 21h et suivi par le documentaire Dune de Jodorowsky (2013), de Frank Pavich.Enfin, le 23 août, pour clore ce cycle onirique, Arte diffusera à 20h50 le film Out of Africa (1985) de Sydney Pollack, adapté du roman d'inspiration autobiographique La Ferme africaine de Karen Blixen, publié en 1937. Un documentaire consacré à l'écrivaine et exploratrice, Le songe d'une nuit africaine (2017), d'Élisabeth Kapnist, suivra à 00h15.Bien entendu, le « Summer of Dreams » d'Arte sera aussi à retrouver sur la plateforme arte.tv.