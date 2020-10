Dune, le film de Denis Villeneuve, repoussé à octobre 2021

Après que la Warner Bros a repoussé la sortie de Wonder Woman 1984, les regards ont immédiatement convergé vers Dune . Aucune explication n’est donnée par le studio, mais fatalement, la sortie du film n’interviendra plus à la date prévue. Pour les exploitants de salles, c’est un coup dur : l’œuvre, particulièrement attendue, voire espérée, devait apporter un souffle financier aux cinémas.Ne reste alors que la bande-annonce, dévoilée début septembre, pour ronger son frein.D’autant plus agaçant que ce 1er octobre 2021 n’est qu’une date provisoire. Le réalisateur, pour le moment, reste totalement muet.